$!Resultan 13 colonias afectadas en Mazatlán por lluvias y actividad eléctrica

Cerca de 13 colonias afectadas, el desbordamiento de 5 arroyos y canales, traslado de algunas familias a lugares más seguros, caída de árboles, formación de un socavón y apagones tanto en la zona urbana como en la zona rural dejaron las fuertes lluvias, viento y actividad eléctrica registrados durante la noche del miércoles y primeras horas del jueves en Mazatlán generadas por remanentes del huracán Narda y el monzón mexicano. Por ello la mañana de este 25 de septiembre la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez y el Coordinador Municipal de Protección Civil, Óscar Roberto Osuna Tirado, acompañados de funcionarios municipales realizaron un recorrido por las diferentes áreas afectadas como calles de la colonia Ampliación 20 de Noviembre y el Fraccionamiento Jacarandas, entre otros puntos.

”Estamos haciendo ahorita supervisión de todas las colonias, desde la noche y la madrugada los compañeros y compañeras de Protección Civil estuvieron auxiliando a algunas personas, hemos estado en diferentes lugares y el reporte que se tiene hasta el momento por parte de Conagua (Comisión Nacional del Agua) fueron alrededor de 50 milímetros de precipitación y aquí en las colonias que fueron afectadas suman 13 colonias, ahorita venimos de Prado Bonito, ahorita estamos en Jacarandas, estamos haciendo supervisión, están todas las cuadrillas desplegadas en todas las colonias llevando pipas para hacer raspados de las calles, hacer limpieza, trabajo de recolección de basura por toda la ciudad”, dijo Palacios Domínguez en entrevista durante el recorrido que realizó. ”De los canales pluviales tenemos reporte que de 11 canales fueron cinco canales que se vieron desbordados y ahorita ya el agua bajó, pero sí causaron algunas inundaciones en las casas aledañas a esos canales, ahorita estamos haciendo la supervisión para ver qué necesidades tienen las personas y para aquí venir a traerles la ayuda pertinente”.

Junto con Osuna Torado expresó que durante la madrugada de este jueves se reubicaron a algunas familias a lugares no inundados, fueron pocas, pero ya se brindó la ayuda que se necesitaba tanto por parte de personal de Protección Civil como de Servicios Públicos haciendo limpieza en calles, canales y retirando basura. ”Ahorita venimos de Santa Rosa, hay un socavón, le pedí a Obras Públicas que ya estuvieran haciendo, Tránsito Municipal ya hizo el acordonamiento del perímetro y Obras Públicas va estar reparando ese socavón”, precisó la Presidenta Municipal. Dio a conocer que también se auxilió a los ocupantes de algunos vehículos durante la madrugada y en la zona rural fueron reportados algunos árboles caídos, en el caso de Escamillas un árbol cayó sobre unos cables de alta tensión y ya está personal de la Comisión Federal de Electricidad haciendo las reparaciones pertinentes, en Villa Unión se presentó un problema similar y en Prado Bonito se tuvo falla en un transformador y ya fue reportado a la CFE, a quien también se le reportaron los casos de apagones que reportó la ciudadanía. ”Afortunadamente no hubo ningún incidente con las personas”, reiteró Palacios Domínguez.

Por su parte el Coordinador Municipal de Protección Civil dio a conocer que sigue el pronóstico de lluvias para Mazatlán generados por efectos del huracán Narda en el Océano Pacífico que está dejando remanentes, aunado a lo que es el monzón mexicano. ”Sigue el pronóstico generalizado para todo lo que es el fin de semana, hay que estar prevenidos y sobre todo informarse de Protección Civil”, añadió Osuna Tirado. ”A todas las personas que requieran apoyo que nos llamen al 972 en Atención Ciudadana, estamos en todas las colonias que fueron afectadas brindando apoyos diversos, sobre todo el despeje de las calles, del lodo que queda sobre el pavimento, en algunos lugares donde no hay pavimentación están los equipos ya de Obras Públicas haciendo los dragados y haciendo las limpiezas pertinentes y a la ciudadanía estar muy pendiente de las redes sociales para que ahí se informen de lo que viene y se prevengan durante esta temporada de lluvias”, subrayó la Alcaldesa. Palacios Domínguez también realizó un recorrido de supervisión por el Arroyo Jabalines que se desbordó en algunas calles de la colonia Ampliación 20 de Noviembre y el Fraccionamiento Jacarandas, entre otros puntos.