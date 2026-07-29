$!Resultan afectados cerca de 35 domicilios por las inundaciones generadas por las lluvias este miércoles en Mazatlán: PC

Alrededor de 35 domicilios en 23 colonias del sur de Mazatlán resultaron afectadas por las fuertes lluvias de 161 milímetros o litros por metro cuadrado que cayeron durante las primeras horas de este miércoles en esta ciudad, de acuerdo con el director del Instituto Estatal de Protección Civil, Aurelio Roy Navarrete Cuevas.

“Derivado de las intensas precipitaciones (pluviales) matutinas, de hasta 161 milímetros, en el puerto de Mazatlán, la Gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde, giró instrucciones a los cuerpos de emergencia estatales, para que, en coordinaciones con autoridades municipales, realicen recorridos de supervisión para evaluar las afectaciones y auxiliar a las familias que resultaron afectadas ante esta eventualidad, así como restablecer las condiciones de seguridad en la zona”, informó el Gobierno del Estado en un comunicado de prensa.

Agregó que el director de dicho Instituto estatal, en coordinación con la Alcaldesa provisional, Minerva Osuna Zavala, han realizado recorridos de supervisión, análisis y evaluación.

“Se han realizado recorridos de identificación, análisis y evaluación de afectaciones en 23 colonias de la zona urbana al sur del municipio, detectando alrededor de 35 domicilios con afectaciones, además, junto con Obras Públicas Municipales, supervisan los conductos fluviales donde pudieron haberse ocasionado taponamientos”, añadió el comunicado con reportes de Navarrete Cuevas.