$!Resultan afectados cerca de 35 domicilios por las inundaciones generadas por las lluvias este miércoles en Mazatlán: PC

Alrededor de 35 domicilios en 23 colonias del sur de Mazatlán resultaron afectadas por las fuertes lluvias de 161 milímetros o litros por metro cuadrado que cayeron durante las primeras horas de este miércoles en esta ciudad, de acuerdo con el director del Instituto Estatal de Protección Civil, Aurelio Roy Navarrete Cuevas.
“Derivado de las intensas precipitaciones (pluviales) matutinas, de hasta 161 milímetros, en el puerto de Mazatlán, la Gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde, giró instrucciones a los cuerpos de emergencia estatales, para que, en coordinaciones con autoridades municipales, realicen recorridos de supervisión para evaluar las afectaciones y auxiliar a las familias que resultaron afectadas ante esta eventualidad, así como restablecer las condiciones de seguridad en la zona”, informó el Gobierno del Estado en un comunicado de prensa.
Agregó que el director de dicho Instituto estatal, en coordinación con la Alcaldesa provisional, Minerva Osuna Zavala, han realizado recorridos de supervisión, análisis y evaluación.
“Se han realizado recorridos de identificación, análisis y evaluación de afectaciones en 23 colonias de la zona urbana al sur del municipio, detectando alrededor de 35 domicilios con afectaciones, además, junto con Obras Públicas Municipales, supervisan los conductos fluviales donde pudieron haberse ocasionado taponamientos”, añadió el comunicado con reportes de Navarrete Cuevas.
“Ahorita lo que estamos analizando nosotros, junto con los tres órdenes de Gobierno es apoyar a los hogares donde se metió el agua .para ayudarles a sacarlos, sacar también las afectaciones en los enseres que se requieren, también ya andan algunas góndolas para retirar esos colchones que fueron afectados, mientras Bienestar está haciendo el levantamiento para saber cuántas personas, familias, hogares y enseres fueron afectados”.
Lo anterior, agregó, para que con base a la instrucción de la Gobernadora y de la Presidenta Municipal, se entreguen los apoyos a las familias que resultaron afectadas.
Precisó que en la Sindicatura de Villa Unión no se tienen reportes de afectaciones, pero se trabajó en tareas preventivas pues el canal de Villa Unión y el Río Presidio, corren con mucha agua, pero estarán al pendiente de las afectaciones.
El director del Instituto Estatal de Protección Civil también dio a conocer que en Mazatlán el Sistema DIF Estatal y Municipal habilitaron un refugio temporal en el Instituto Cultural de Occidente para brindar atención a familias que se sientan afectadas o vulnerables, al cual pueden acudir o llamar al número de emergencias 911 para ser atendidos por personal de emergencias y puedan ser trasladados a dicho albergue.
También informó que continúan los pronósticos de lluvias de moderadas a fuertes en el sur de Sinaloa, por lo que invitó a la población a estar informada para tomar decisiones puntuales entre sociedad y Gobierno.