MAZATLÁN._ Un total de 8 músicos detenidos por alterar el orden público, entre 4 a 6 policías resultaron lesionados y una moto patrullas dañada resultaron en la manifestación de músicos la tarde noche del miércoles para exigir que los dejaran trabajar en las playas de Mazatlán, dijo el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Othoniel Barrón Valdez.

Por su parte el Alcalde Édgar González Zataráin dijo no estar de acuerdo en la confrontación que se dio entre elementos de la SSPM y manifestantes y las personas detenidas ya fueron dejadas en libertad sin pago de multas.

“Tenemos como 4, 5 elementos lesionados, uno con un esguince en el tobillo por un botellazo, detenidos son 8 que ya fueron liberados, entonces esos ya se encuentran en libertad, sí (no les cobraron la multa) por instrucción del Alcalde que se les condonara la multa y que salieran en libertad, hubo un acuerdo que se dio, a final de cuentas una situación lamentable, se lamenta que haya esa intervención porque al final de cuentas es pueblo con pueblo”, añadió Barrón Valdez.

“Nosotros entendemos y estamos protegiendo al final de cuentas la integridad de los manifestantes, una instrucción que se tiene de manera directa del Alcalde, entonces no intervenir, ustedes estuvieron presentes (algunos periodistas), fueron testigos en primer momento que la intención fue agilizar un poco la vialidad, darles una opción para que no se generara un congestionamiento vial el cual ha sido muy criticado y es una situación grave en nuestro municipio, fue una situación ya de extrema necesidad que no se puede dejar pasar, hay situaciones que no se pueden dejar pasar porque se tiene que mantener el orden, no fue la intención de reprender”.

Precisó que el conductor de un vehículo intentaba atropellar a los manifestantes, por lo que personal de la SSPM intervino para evitar que eso sucediera.

“Un vehículo que intentaba atropellar a los manifestantes, nosotros teníamos más de 2, 3 horas dándoles la protección porque tenemos que ser conscientes, ha habido casos en que personas molestas por la situación que están viviendo, que están atoradas en el tráfico van y se los llevan, entonces nosotros como autoridad tenemos esa obligación, yo como Secretario de Seguridad Pública tengo esa obligación de salvaguardar la seguridad de todos, de los manifestantes, de terceros, de los mismos elementos, es por ello que fuimos a atender esa situación”, reiteró.

“Lamentablemente ya el alcohol, estaban ingiriendo bebidas alcohólicas, se salen, empezaron a agredir a los elementos, pues se tiene que actuar en consecuencia y solamente utilizando la fuerza mínima necesaria, podríamos decir eran muchísimos los elementos porque no teníamos la intención de reprimir, no puede decir que está rebasada (la policía) porque no era el objetivo, era cuidar, y no cuidarse de ellos mismos, simplemente de personas externas que pudieran llegar y tener un enojo, tener otras intenciones de agredirlos como se da, es una situación que nosotros estamos conscientes y que analizamos día con día”.