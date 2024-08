El altercado fue grabado en video y publicado en redes sociales. Sobre estos hechos no hay información oficial.

MAZATLÁN._ El ex secretario de Seguridad Pública de Mazatlán, durante el Gobierno de Luis Guillermo Benítez Torres, Juan Ramón Alfaro Gaxiola, fue retenido por minutos por agentes policiacos por traer con polarizado alto los vidrios de su vehículo, la mañana de este jueves, en la Colonia Benito Juárez.

Alfaro Gaxiola le dice a Othoniel “tú sabes bien quién soy yo”, mientras le pide a uno de los elementos que no lo empuje y se escucha la voz de una mujer que les exige no empujar al ex secretario mientras advierte que están siendo grabados.

“No estoy haciendo nada, estoy cuidando a mis nietos ahí adentro, estoy estacionado, estoy a punto de salir porque estoy esperando a mi esposa y a mi hija”, explicó a los policías el ex titular de Secretaría de Seguridad Pública Municipal.