$!Retira Jumapam lirio del Dique 5 y del canal de arribo a la Potabilizadora Los Horcones

MAZATLÁN._ El lirio acuático reproducido sobre las aguas del Dique 5, ubicado en la comunidad de San Francisquito, y en el canal de riego proveniente de la presa derivadora de Siqueros, que alimenta a la Potabilizadora Los Horcones, fue retirado por la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán.

A través de un comunicado, informó que estos trabajos que se ejecutan generalmente dos o tres veces por año, llevan como objetivo fundamental retirar toda la maleza que se reproduce en los diques y canales para facilitar el arribo del vital líquido a Los Horcones, que abastece de agua potable a prácticamente el 80 por ciento de la población mazatleca.