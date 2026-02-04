$!Retira Jumapam lirio del Dique 5 y del canal de arribo a la Potabilizadora Los Horcones

MAZATLÁN._ El lirio acuático reproducido sobre las aguas del Dique 5, ubicado en la comunidad de San Francisquito, y en el canal de riego proveniente de la presa derivadora de Siqueros, que alimenta a la Potabilizadora Los Horcones, fue retirado por la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán.
A través de un comunicado, informó que estos trabajos que se ejecutan generalmente dos o tres veces por año, llevan como objetivo fundamental retirar toda la maleza que se reproduce en los diques y canales para facilitar el arribo del vital líquido a Los Horcones, que abastece de agua potable a prácticamente el 80 por ciento de la población mazatleca.
Desde el inicio de esta semana en que se iniciaron las labores de limpieza, hasta este miércoles, la Coordinación de Producción de la Gerencia de Operación de Jumapam ha retirado decenas de metros cúbicos de lirio acuático de los cuerpos de agua dulce y se estima que los trabajos se extiendan el tiempo que sea necesario para quitarlos completamente.
Cabe señalar que debido a la obstrucción que ocasiona la maleza, la producción de agua se ve mermada, sobre todo cuando cae a los tanques de almacenamiento, por lo que es muy importante dar este tipo de mantenimiento preventivo a diques y canales.