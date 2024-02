No se retira a las decenas de personas que ya apartan lugares, sino las casas de campaña sobre el malecón y las playas para que no obstruyan el paso de la demás gente.

Momentos antes, el Alcalde Édgar González Zataráin pidió a la población a hacer caso a las indicaciones y no acampar en el paseo costero, pues eso no se va permitir, aunque sí pueden estar apartando lugares con sus sillas, pero estas no se deben rentar.

“Es un llamado a que la ciudadanía primero haga caso a las indicaciones, ve por ejemplo acampando ahorita desde el miércoles, la noche que estaban ahí, entonces tiene que haber orden, no podemos permitir el desorden, el llamado es a que hagamos caso por el bien de todos, por el bien de que todo mundo tenga oportunidad de disfrutar el Carnaval no nos apropiemos, agandallemos de espacios”, agregó González Zataráon tras realizar la mañana de este jueves un recorrido de supervisión por la Plazuela Machado y el Paseo Olas Altas.

“Hagamos las cosas con orden y sobre todo con mucha prudencia, o see, evitar ahí las confrontaciones, para todos hay espacios, si tú vienes al desfile va haber espacios, hay dos desfiles, si no puede uno un día puede en el otro, hoy los van a retirar (a quien acampe en el malecón y la playa), pueden estar con sillas, pero no con casas de campaña”.