$!Retira Operadora de Playas de Mazatlán restos de madera y basura que arrojó el oleaje provocado por mar de fondo

Personal de Operadora y Administradora de Playas de Mazatlán llevó a cabo este sábado una jornada especial de limpieza para retirar los restos de madera, basura y otros desechos que fueron arrastrados hacia la franja costera por el fuerte oleaje generado ante el mar de fondo que se registró en las últimas semanas. Encabezados por el director de la dependencia, Ángel García Contreras, los voluntarios se concentraron sobre el malecón para recolectar los residuos acumulados en la arena, así como los restos de estructuras dañadas, principalmente de palapas que sufrieron afectaciones por la intensidad del oleaje.





A las labores también se sumaron integrantes de la Cooperativa de Buzos y Pescadores Artesanales de la “Perla del Pacífico”, quienes colaboraron en la limpieza de la zona de Avenida del Mar y Punta Camarón, reuniendo las cantidades de madera para después ser retiradas por un camión de volteo. El director de OAP explicó que la acumulación de estos materiales fue consecuencia de la combinación entre el fenómeno oceanográfico de mar de fondo y las mareas astronómicas de este mes. Por tanto, estos trabajos tienen como objetivo dejar libres y aseadas las áreas destinadas a los visitantes. “Efectivamente, se juntó el problema oceanográfico de mar de fondo, que se intensificó con la marea astronómica, es decir, con la luna nueva del 14 de junio y la luna llena del 29; eso generó una gran marejada que provocó erosión en la playa, y al mismo tiempo dañó las palapas y nos aventó mucha madera”, señaló García Contreras. “Ahorita vamos a retirar dicha madera, además de hacerle el exhorto a la gente para estas vacaciones de verano, a que deposite sus residuos de manera adecuada; que cumpla con los señalamientos, que ponga atención a las normas y nos ayude a tener playas más limpias”.





Asimismo, informó que en los últimos días ha disminuido considerablemente la presencia de quemadores que también fueron arrastrados por el mar de fondo y habían provocado algunos problemas a los salvavidas, por lo que han mejorando las condiciones para quienes acuden a disfrutar de las playas mazatlecas. “Ya tenemos menos quemadores que también fueron arrojados por la marea, ya que son organismos planctónicos oceánicos que son removidos por el mar de fondo y son atraídos a la costa. Ahorita, como ya está tranquilo, básicamente ya se terminó la gran cantidad de quemadores que había en esta zona”.