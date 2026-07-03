Retira Profepa sellos de clausura del basurón de Mazatlán tras amparo del Ayuntamiento

MAZATLÁN._ La Procuraduria Federal de Protección al Ambiente retiró los sellos de clausura en basurón municipal de Mazatlán, a tres días de haberlos colocado.

La medida fue ejecutada luego de que el Ayuntamiento perdió un juicio de nulidad para evitar su cierre.

El sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial del municipio de Mazatlán, conocido como basuron, fue objeto de clausura total definitiva el 1 de julio por incumplir con la normatividad ambiental y la disposición inadecuada de residuos, según un comunicado emitido por Profepa.

Además, agregó que el sitio carece de estudios para determinar la peligrosidad de los lixiviados generados por la descomposición de los residuos depositados en el lugar.

La medida forma parte de las acciones para garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental, según el comunicado emitido este viernes 3 de julio.

Deriva además de un procedimiento administrativo iniciado por la Profepa tras detectar diversas irregularidades en la operación del sitio, entre ellas incumplimientos a la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003.

El Ayuntamiento de Mazatlán promovió un juicio de nulidad contra la resolución administrativa el 29 de enero de 2026. No obstante, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirmó la legalidad y validez de la actuación de la Profepa. La sentencia definitiva fue notificada a esta Procuraduría el pasado 2 de junio.

Luego de tres días, inspectores de la Profepa retiraron el sello de clausura ante un amparo como último recurso legal que el Ayuntamiento tiene en este proceso.