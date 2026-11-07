$!Retiran 120 kilos de residuos de Playa Gaviotas durante jornada de limpieza en Mazatlán

MAZATLÁN._ Más de 500 colillas de cigarrillos, diversos tipos de microplásticos y materiales de riesgo formaron parte de los 120 kilogramos de residuos retirados de Playa Gaviotas durante una jornada de limpieza en la que participaron estudiantes y elementos de la Secretaría de Marina. Como parte del programa “Mazatlán Te Quiero Limpio”, se llevó a cabo esta actividad a cargo de la Operadora y Administradora de Playas de Mazatlán, con el propósito de promover la conservación del litoral y la participación ciudadana en el cuidado de estos espacios.









Ángel García Contreras, titular de la dependencia municipal, expresó que durante esta jornada se obtuvo una buena respuesta de asistencia, donde se recolectaron residuos que representaron un volumen de 2 metros cúbicos. “Afortunadamente tuvimos una buena respuesta,previamente por eso capacitamos a los estudiantes, les explicamos el proceso de certificación de playa, que se involucren de manera consciente y responsable en una actividad que eleva la competitividad turística del puerto y se sienten parte de ese proceso”, comentó. “Participaron la Secretaría de Marina, estudiantes del Cobaes, de la Universidad Tecmilenio, y como es una playa certificada, lo que hacemos básicamente es la recolección de microrresiduos”. Además del peso total, se destacó la cantidad de colillas y la presencia de pequeños fragmentos de plástico entre los desechos encontrados en esta playa.









En las labores de limpieza, participaron alumnos de los planteles Cobaes 95, 36, 38 y 35, así como del Instituto Anglo Moderno, la Universidad Tecmilenio y la Universidad Autónoma de Durango. Los estudiantes se sumaron a elementos de la Secretaría de Marina para retirar los materiales del espacio costero, como parte de una convocatoria que reunió a la comunidad educativa y personal naval en torno a la limpieza de Playa Gaviotas.<br /> García Contreras detalló que las más de 500 colillas de cigarrillos fueron uno de los residuos destacados en el reporte de la jornada, a las se sumaron diversos tipos de microplásticos, por lo que hizo un llamado a la concientización de la ciudadanía con respecto al cuidado de las playas. “Es un llamado a la gente que sea más responsable con la generación de sus residuos, pues estas jornadas son básicamente para complementar las actividades que demandan las áreas certificadas”, dijo. “Una colilla puede contaminar hasta más de 100 litros de agua por las sustancias químicas y tóxicas que libera”.



