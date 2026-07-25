$!Retiran 160 costales de basura durante jornada de limpieza en Mazatlán

MAZATLÁN._ En un esfuerzo conjunto por fortalecer el cuidado del medio ambiente y promover un turismo más sostenible, el programa municipal “Mazatlán Te Quiero Limpio” y la campaña estatal “Eco Sinaloa, tu acción es el eco” unieron acciones este sábado para realizar una jornada de limpieza en la playa de Olas Altas.

Durante esta jornada, que tuvo como objetivo la conservación y el cuidado de playas, así como promover que quienes visiten el destino lo disfruten sin comprometer sus recursos naturales por la conservación del entorno y el bienestar de la población local, se sumaron los esfuerzos entre autoridades, iniciativa privada y ciudadanía.

Por tal motivo, la actividad reunió a personal de la Operadora y Administradora de Playas, la Secretaría de Turismo de Sinaloa, el Gran Acuario Mazatlán, hoteles del puerto y grupos de voluntarios, quienes participaron en la recolección de residuos sólidos en uno de los espacios turísticos más representativos de la ciudad.