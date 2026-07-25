$!Retiran 160 costales de basura durante jornada de limpieza en Mazatlán

MAZATLÁN._ En un esfuerzo conjunto por fortalecer el cuidado del medio ambiente y promover un turismo más sostenible, el programa municipal “Mazatlán Te Quiero Limpio” y la campaña estatal “Eco Sinaloa, tu acción es el eco” unieron acciones este sábado para realizar una jornada de limpieza en la playa de Olas Altas.
Durante esta jornada, que tuvo como objetivo la conservación y el cuidado de playas, así como promover que quienes visiten el destino lo disfruten sin comprometer sus recursos naturales por la conservación del entorno y el bienestar de la población local, se sumaron los esfuerzos entre autoridades, iniciativa privada y ciudadanía.
Por tal motivo, la actividad reunió a personal de la Operadora y Administradora de Playas, la Secretaría de Turismo de Sinaloa, el Gran Acuario Mazatlán, hoteles del puerto y grupos de voluntarios, quienes participaron en la recolección de residuos sólidos en uno de los espacios turísticos más representativos de la ciudad.
Como resultado de esta intervención fueron retirados alrededor de 40 costales de basura de la franja costera de Olas Altas, en una acción orientada a preservar las condiciones ambientales de las playas, proteger los ecosistemas y reforzar la imagen del puerto como un destino turístico limpio.
La jornada también forma parte de la estrategia estatal “Eco Sinaloa, tu acción es el eco”, la cual busca impulsar la sostenibilidad ambiental en los principales destinos turísticos del estado y fomentar la participación de la sociedad en el cuidado de los espacios naturales.
De manera paralela, dentro del programa “Mazatlán Te Quiero Limpio”, brigadas de la Dirección de Servicios Públicos y la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado en Mazatlán extendieron las labores de saneamiento al Fraccionamiento Villa Galaxia, donde retiraron alrededor de 120 costales de basura, entre muebles en desuso, hojarasca y escombro.
En conjunto, ambas acciones permitieron recolectar 8 metros cúbicos de residuos, equivalentes a aproximadamente 160 costales de basura, cifra que refleja una disminución en la cantidad de desechos encontrados en comparación con las primeras jornadas del programa municipal.
Además de la limpieza de playas y espacios públicos, durante la jornada se realizaron trabajos complementarios en distintos puntos de la ciudad, como el mantenimiento de cuatro parques públicos, la reparación de dos fugas de agua potable, la programación de labores de bacheo en las zonas intervenidas y la instalación de un módulo de atención de Jumapam para brindar servicio directo a los ciudadanos.