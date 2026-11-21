MAZATLÁN._ Con una recolección de alrededor de 2 metros cúbicos de residuos culminó la jornada de limpieza de playa perteneciente al programa “Mazatlán Te Quiero Limpio”, a través de la Operadora y Administradora de Playas de Mazatlán, donde se recogieron cerca de 450 colillas de cigarro, corcholatas, latas, jeringas y restos de plástico.

El titular de la dependencia, Ángel García Contreras, compartió que durante las labores de limpieza participaron cerca de 100 jóvenes, entre estudiantes y miembros del programa “Jóvenes Unen al Barrio”.

“Tuvimos una buena participación en esta jornada, se sumaron jóvenes de diferentes instituciones educativas, así como del programa ‘Jóvenes Unen al Barrio’ para continuar con estas acciones de limpieza de playas”, comentó.

Durante este día los participantes recorrieron aproximadamente un kilómetro de playa, partiendo desde la altura al Cárcamo de Aguas Residuales de Cerritos hasta Playa Brujas.

García Contreras señaló que durante el tramo también se pudieron recolectar tapas de refresco, pedazos de unicel y fragmentos de plástico en proceso de degradación.

Además, destacó una gran parte del trabajo se concentró en retirar residuos pequeños, siendo entre los principales los microplásticos, además de las colillas de cigarro.

“Afortunadamente, este tramo de playa es uno de los cuales los concesionarios participan, por lo que la zona generalmente se mantiene limpia comparada con otras en el resto del municipio”, declaró.

De acuerdo con el titular de la Operadora de Playas, unos 80 de los participantes eran estudiantes de los planteles 35, 36, 37 y 38 del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, así como del TecMilenio, mientras que 20 más eran de “Jóvenes Unen al Barrio”.

Finalmente, García Contreras explicó que estas actividades forman parte de las jornadas que se solicitan para mantener la certificación de la playa, pues este requiere una constante recolección constante, suficiente señalización y botes de basura adecuados.

“Para nosotros es importante realizar estas jornadas, ya que contribuye y nos permite mantener activa una de las labores que nos exigen para la certificación de las playas, como lo son la limpieza”, puntualizó.