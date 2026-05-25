$!Retiran 20 camiones urbanos en Mazatlán tras detectar irregularidades e incumplir con el reglamento

Tras realizarse varias inspecciones en las últimas semanas, un total de 20 camiones urbanos han sido retirados de circulación en Mazatlán luego de presentar diversas irregularidades y violaciones al reglamento de Vialidad y Transporte; así lo informó el delegado, Juan de Dios Mendoza. El titular de la oficina, explicó que las acciones implementadas forman parte de un operativo permanente de revisión a las unidades del transporte público, además de una rápida atención a las denuncias ciudadanas recibidas principalmente a través de redes sociales y la línea de WhatsApp de Vialidad. “Hemos trabajado de manera constante en la revisión de las unidades de transporte y hemos recogido denuncias públicas a través de redes sociales, que han sido atendidas. Estas denuncias que nos hacen llegar suelen ser por alguna unidad en mal estado, así que nosotros en forma inmediata las localizamos y las retiramos”, declaró Mendoza López.

“Hemos retirado aproximadamente unos 20 camiones, pero también la Alianza ha sido muy ordenada en ese sentido y ya nos ha mandado evidencia de que están siendo reparadas esas unidades”, señaló. Mendoza detalló que de las unidades retiradas, cinco casos derivaron de reportes ciudadanos, mientras que el resto fueron detectados por inspectores durante recorridos de supervisión. Entre las anomalías encontradas destacan asientos rotos, falta de asientos traseros, fallas en el aire acondicionado, parabrisas dañados, vidrios quebrados y unidades golpeadas. Indicó también que la mayoría de los camiones infraccionados ya regresaron a circulación tras haber sido reparados, pues buscan no retirar demasiadas unidades al mismo tiempo para no afectar el servicio en algunas rutas, específicamente de la Alianza de Camiones Urbanos de Mazatlán. “Tratamos nosotros de no retirar todas de un solo golpe, porque quedaríamos sin transporte en algunas rutas. Pero hasta ahorita hemos tenido muy buena respuesta por parte de la Alianza de Camiones”.