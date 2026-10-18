$!Retiran 6 toneladas de madera durante jornada de limpieza en playas de Mazatlán

MAZATLÁN._ Alrededor de 6 toneladas de restos de madera, gran parte procedente de palapas, fueron retiradas de las playas de Mazatlán durante una jornada de limpieza en la que participaron cerca de 150 estudiantes de los Cobaes, luego de que las condiciones del oleaje y el mal tiempo impidieran realizar estas actividades durante varios días. Ángel García Contreras, titular de la Operadora y Administradora de Playas de Mazatlán, informó que los trabajos se concentraron en el tramo comprendido entre la Avenida Insurgentes y el Monumento a la Pulmonía, donde se habían acumulado grandes cantidades de restos maderables arrastrados por las marejadas.







El funcionario detalló que durante la jornada se recolectaron aproximadamente 15 metros cúbicos de madera, equivalentes a unas 6 toneladas, material que representaba un riesgo para los visitantes debido a que muchos de los fragmentos contenían clavos, láminas y otros objetos punzocortantes. “Sacamos unos 15 metros cúbicos de madera, de restos maderables. Estamos hablando, pues, de cerca de unas cinco o seis toneladas de madera. Sí, es demasiado”, declaró. “Una parte, el 80 por ciento casi, es de palapas, el restante sí es arrastrado por el oleaje, por las lluvias que arrastran los ríos, esteros marinos y nos los avienta acá, que son troncos, pero la mayoría básicamente era madera de las palapas”.

García Contreras explicó que las jornadas de limpieza habían tenido que suspenderse temporalmente debido a las condiciones marítimas, por lo que esta actividad representó la cuarta intervención enfocada específicamente en retirar los restos de madera acumulados en las playas. Señaló que, mientras no fue posible realizar el retiro completo, los trabajadores de la dependencia concentraron parte de los residuos junto al malecón para evitar que permanecieran dispersos en la zona de playa. “No habíamos podido hacer jornada por la marejada, por el mal tiempo. Esta sería la cuarta jornada para sacar palizada, restos maderables que tienen muchos, la mayoría tiene material punzocortante, como clavos, láminas, y pues representan un riesgo”, declaró.