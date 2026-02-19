$!Retiran 8.5 toneladas de residuos en jornada de limpieza de manglares en Mazatlán

Con el retiro de aproximadamente 8.5 toneladas de residuos en el Estero del Infiernillo, se llevó a cabo una jornada más del programa “Cuidemos los Manglares”, actividad con la cual se busca preservar los ecosistemas costeros y fomentar la conciencia ambiental entre la población mazatleca.
Así lo dio a conocer Sindy Monserrat Cortés Echeagaray, Directora de Ecología y Medio Ambiente, quien destacó que para esta jornada se contó con la participación de aproximadamente 30 personas, los cuales se sumaron a las labores de limpieza y retiro de desechos en este importante ecosistema.
“Logramos retirar alrededor de 8.5 toneladas de residuos, principalmente electrodomésticos, PET y mucha madera que se encontraba en la zona. Cada vez que venimos al Infiernillo, que es uno de los puntos donde realizamos retiro de residuos, sacamos alrededor de dos toneladas de basura, lo cual es bastante triste”, comentó.
“En otros sitios hacemos actividades de contemplación, pero aquí combinamos acciones para que la gente entienda que estos ecosistemas son importantes y que no son lugares para tirar basura”, añadió.
Cortés Echeagaray señaló que para este operativo colaboraron distintas dependencias y organismos, entre ellos la Secretaría de Marina, la Comisión Nacional Forestal, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Natural y la Administración de Sistema Portuario Nacional Mazatlán, así como empresas privadas, quienes brindaron apoyo en tareas de recolección y manejo de residuos.
De acuerdo con la titular de Ecología, entre los materiales retirados se encontraron principalmente electrodomésticos en desuso, botellas y envases de plástico tipo PET, así como grandes cantidades de madera, lo que evidencia el problema de que algunas personas continúan utilizando estas áreas como sitios para arrojar su basura.
“Hacemos el llamado a mejorar nuestros hábitos de consumo, reducir los plásticos de un solo uso y realizar una correcta disposición de la basura, porque al final muchos de esos residuos terminan en el mar”, dijo.
“Estos espacios nos brindan servicios ecosistémicos muy importantes, por lo que debemos valorarlos y cuidarlos”, agregó.
Asimismo, explicó que El Infiernillo es uno de los puntos donde regularmente se realizan labores de retiro de residuos dentro del programa, particularmente en la zona del Arroyo Jabalines, ya que en otros sitios las jornadas se enfocan más en actividad de contemplación y educación ambiental.
Por tal motivo, expresó que a través de esta combinación de acciones se permite que la ciudadanía conozca de cerca la relevancia de los manglares y la necesidad de su protección.
“Las personas que participan en las campañas llevan un mensaje importante, porque al venir se dan cuenta de la situación y de la cantidad de residuos que hay en estos espacios”, declaró.
Cortés Echeagaray informó que esta jornada se concentró únicamente en el Infiernillo debido a que durante el mes de febrero se desarrollaron actividades en distintos puntos del municipio como parte de la conmemoración del Día Mundial de los Humedales, celebrado el 2 de febrero.
Resaltó que a lo largo del mes de febrero se estuvieron realizando una serie de intervenciones en distintas áreas naturales del municipio como las ubicadas en Barrón y La Isla de la Piedra, sobre todo con actividades de contemplación.
“En esta ocasión estuvimos trabajando únicamente en el Infiernillo, ya que durante febrero realizamos distintas actividades en Barrón y la Isla con actividades para fomentar la concientización y el cuidado del medio ambiente”, dijo.
Expresó que este tipo de jornadas buscan además de limpiar los espacios naturales, generar un impacto en quienes participan, al mostrarles la situación real de estos ecosistemas y la importancia de su conservación.
Asimismo, reiteró el llamado a la población para modificar sus hábitos de consumo, especialmente en lo relacionado con el uso de plásticos de un solo uso, ya que gran parte de estos desechos termina en cuerpos de agua y finalmente en el mar, por lo que exhortó a realizar una correcta disposición de residuos y aprovechar los servicios de limpieza que existen en la ciudad, evitando usar espacios naturales como vertederos.
Cortés Echeagaray recordó que los manglares cumplen funciones ambientales fundamentales, ya que contribuyen en la protección de la biodiversidad, sirven como barrera natural ante fenómenos climáticos y son clave para el equilibrio de los ecosistemas costeros.