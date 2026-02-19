$!Retiran 8.5 toneladas de residuos en jornada de limpieza de manglares en Mazatlán

Con el retiro de aproximadamente 8.5 toneladas de residuos en el Estero del Infiernillo, se llevó a cabo una jornada más del programa “Cuidemos los Manglares”, actividad con la cual se busca preservar los ecosistemas costeros y fomentar la conciencia ambiental entre la población mazatleca. Así lo dio a conocer Sindy Monserrat Cortés Echeagaray, Directora de Ecología y Medio Ambiente, quien destacó que para esta jornada se contó con la participación de aproximadamente 30 personas, los cuales se sumaron a las labores de limpieza y retiro de desechos en este importante ecosistema.





“Logramos retirar alrededor de 8.5 toneladas de residuos, principalmente electrodomésticos, PET y mucha madera que se encontraba en la zona. Cada vez que venimos al Infiernillo, que es uno de los puntos donde realizamos retiro de residuos, sacamos alrededor de dos toneladas de basura, lo cual es bastante triste”, comentó. “En otros sitios hacemos actividades de contemplación, pero aquí combinamos acciones para que la gente entienda que estos ecosistemas son importantes y que no son lugares para tirar basura”, añadió. Cortés Echeagaray señaló que para este operativo colaboraron distintas dependencias y organismos, entre ellos la Secretaría de Marina, la Comisión Nacional Forestal, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Natural y la Administración de Sistema Portuario Nacional Mazatlán, así como empresas privadas, quienes brindaron apoyo en tareas de recolección y manejo de residuos.







De acuerdo con la titular de Ecología, entre los materiales retirados se encontraron principalmente electrodomésticos en desuso, botellas y envases de plástico tipo PET, así como grandes cantidades de madera, lo que evidencia el problema de que algunas personas continúan utilizando estas áreas como sitios para arrojar su basura. “Hacemos el llamado a mejorar nuestros hábitos de consumo, reducir los plásticos de un solo uso y realizar una correcta disposición de la basura, porque al final muchos de esos residuos terminan en el mar”, dijo. “Estos espacios nos brindan servicios ecosistémicos muy importantes, por lo que debemos valorarlos y cuidarlos”, agregó. Asimismo, explicó que El Infiernillo es uno de los puntos donde regularmente se realizan labores de retiro de residuos dentro del programa, particularmente en la zona del Arroyo Jabalines, ya que en otros sitios las jornadas se enfocan más en actividad de contemplación y educación ambiental.



