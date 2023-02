“Ahorita vemos que están acampando, el hecho de que acampen también no lo estamos permitiendo, sobre todo en áreas, si se fijan en el camellón que se tienen que cuidar, entonces cómo poder conservar los espacios públicos embellecidos si nosotros como ciudadanos también no los cuidamos y no los respetamos, no creo que sea justificación, creo que todos queremos disfrutar del Carnaval, pero no sobre afectar lo que es la imagen, sobre lo que es el camellón.

También expresó que hasta la tarde de este sábado no habían retirado sillas donde se sospeche que serán utilizadas para comercio o para lucrar con ellas.