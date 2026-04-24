$!Retiran basura y objetos peligrosos para prevenir accidentes entre bañistas en Playa Pinitos, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Con el objetivo de mantener espacios seguros y en óptimas condiciones para los visitantes, elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático en coordinación con personal de Aseo Urbano realizaron una jornada de limpieza en el área de Playa Pinitos.
A través de un comunicado se informó que esta actividad se desarrolló durante la mañana de este viernes con la participación de al menos seis elementos, quienes efectuaron un recorrido por la zona para ubicar y retirar diversos objetos que representaban un riesgo para la integridad de los bañistas.
Entre los artículos recolectados destacan trozos de cartón, madera, plástico, un colchón y fragmentos de cristal, materiales que podrían ocasionar lesiones o generar situaciones de alerta en la franja costera.
Estas acciones forman parte de la estrategia preventiva impulsada por la Presidenta Municipal Estrella Palacios Domínguez, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, enfocadas en brindar espacios de recreación limpios y seguros, además de reiterar el llamado a la ciudadanía a respetar las indicaciones de los salvavidas y la señalización colocada en playas.