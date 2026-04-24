$!Retiran basura y objetos peligrosos para prevenir accidentes entre bañistas en Playa Pinitos, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Con el objetivo de mantener espacios seguros y en óptimas condiciones para los visitantes, elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático en coordinación con personal de Aseo Urbano realizaron una jornada de limpieza en el área de Playa Pinitos.

A través de un comunicado se informó que esta actividad se desarrolló durante la mañana de este viernes con la participación de al menos seis elementos, quienes efectuaron un recorrido por la zona para ubicar y retirar diversos objetos que representaban un riesgo para la integridad de los bañistas.