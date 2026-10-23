$!Retiran cerca de 290 kilos de basura del manglar del Estero de Urías en Mazatlán

MAZATLÁN._ La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, como parte de la Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas, por conducto de la Cuarta Región Naval, informó que este viernes personal naval participó en una Jornada de Limpieza de manglares en Mazatlán.
A través de un comunicado, la Semar señaló que dicha actividad se desarrolló en la zona del manglar del Estero de Urías, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y contando con la participación de 35 personas, entre elementos navales, así como estudiantes y docentes del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar No. 08.
Durante la jornada se logró la recolección de aproximadamente 87 kilos de madera, más de 7 kilos de vidrio y 195.14 kilos de desechos en general, sumando cerca de 290 kilos de contaminantes retirados del ecosistema.
Además, se resaltó la participación de las y los jóvenes en este tipo de labores, cuya integración fortalece la conciencia ambiental y el sentido de responsabilidad social desde las aulas.
“Su involucramiento activo no solo contribuye directamente a la recuperación y saneamiento de los espacios naturales, sino que impulsa a la juventud a convertirse en agentes de cambio y líderes en la protección y conservación de los recursos marinos para las presentes y futuras generaciones”, apuntó el comunicado.
La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, afirmó que, con estas acciones, se refrenda su compromiso con la Política Nacional del Manejo Sustentable de Mares y Costas de México, promoviendo entornos limpios y saludables, al tiempo que consolida lazos de cooperación interinstitucional y comunitaria en beneficio del desarrollo sustentable del País.