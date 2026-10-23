Mazatlán
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Medio ambiente

Retiran cerca de 290 kilos de basura del manglar del Estero de Urías en Mazatlán

En la jornada de limpieza participaron 35 personas, entre elementos de la Secretaría de Marina, estudiantes y docentes del Cetmar 08
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
23/10/2026 21:44
23/10/2026 21:44

MAZATLÁN._ La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, como parte de la Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas, por conducto de la Cuarta Región Naval, informó que este viernes personal naval participó en una Jornada de Limpieza de manglares en Mazatlán.

A través de un comunicado, la Semar señaló que dicha actividad se desarrolló en la zona del manglar del Estero de Urías, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y contando con la participación de 35 personas, entre elementos navales, así como estudiantes y docentes del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar No. 08.

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Durante la jornada se logró la recolección de aproximadamente 87 kilos de madera, más de 7 kilos de vidrio y 195.14 kilos de desechos en general, sumando cerca de 290 kilos de contaminantes retirados del ecosistema.

Además, se resaltó la participación de las y los jóvenes en este tipo de labores, cuya integración fortalece la conciencia ambiental y el sentido de responsabilidad social desde las aulas.

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“Su involucramiento activo no solo contribuye directamente a la recuperación y saneamiento de los espacios naturales, sino que impulsa a la juventud a convertirse en agentes de cambio y líderes en la protección y conservación de los recursos marinos para las presentes y futuras generaciones”, apuntó el comunicado.

La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, afirmó que, con estas acciones, se refrenda su compromiso con la Política Nacional del Manejo Sustentable de Mares y Costas de México, promoviendo entornos limpios y saludables, al tiempo que consolida lazos de cooperación interinstitucional y comunitaria en beneficio del desarrollo sustentable del País.

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