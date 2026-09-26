$!Retiran colillas, plásticos y palmas secas en playas de Cerritos, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Una jornada de limpieza en Playa Cerritos permitió retirar aproximadamente un metro cúbico de residuos pequeños, principalmente colillas de cigarro, plásticos y restos secos de palmas, informó Ángel García Contreras, titular de la Operadora y Administradora de Playas.
Señaló que durante esta actividad participaron trabajadores del hotel Mayan Palace y estudiantes del Tecmilenio, detallando que la limpieza se llevó a cabo en el área de playa vinculada con el proceso de certificación solicitado por el establecimiento, que se someterá por primera vez a una auditoría para obtener el distintivo.
“Nos apoyaron empleados, trabajadores del Mayan y estudiantes del Tecmilenio, quienes recolectaron básicamente un metro cúbico de microresiduos, principalmente colillas de cigarro, plásticos y restos vegetales secos de las palmas de la zona”, comentó.
“Aproximadamente es un metro cúbico, porque eso no se pesa, normalmente las colillas no pesan y el plástico también pesa muy poco. Lo que hace el mayor bulto son las palmas secas”, agregó.
El funcionario precisó que el resultado se estimó por volumen y no por peso, debido a que buena parte de lo recolectado corresponde a materiales ligeros, como colillas y plásticos.
Los restos de palmas secas fueron los que ocuparon más espacio entre los residuos retirados.
Asimismo, indicó que este tipo de jornadas contribuye a cumplir requisitos de la norma aplicable a la certificación de playas, agregando que que hay otras empresas de la zona de Cerritos interesadas en contar con áreas de playa certificadas.
Para este sábado también se había programado, a la misma hora, una limpieza en Playa Gaviotas, en la Zona Dorada, donde más de 80 estudiantes del Cobaes participarían en la recolección de residuos pequeños en esa zona, que se encuentra en proceso de auditoría para su recertificación.
Sin embargo, la actividad en Gaviotas no pudo realizarse por la altura de la marejada asociada con los efectos del Huracán Polo, explicó el titular de la Operadora y Administradora de Playas.
“En el caso de Gaviotas, estamos en proceso de auditoría para la recertificación e íbamos a hacer una limpieza con más de 80 estudiantes de los Cobaes para recolectar micro residuos”, dijo.
“Desgraciadamente, la marejada estaba muy alta por los efectos del huracán y no se pudo realizar”.
Finalmente, García Contreras añadió que las labores de limpieza se integran al programa municipal “Mazatlán Te Quiero Limpio”, impulsado por la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, mediante el cual se realizan actividades en colonias, playas y otros puntos de la ciudad.