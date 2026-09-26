$!Retiran colillas, plásticos y palmas secas en playas de Cerritos, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Una jornada de limpieza en Playa Cerritos permitió retirar aproximadamente un metro cúbico de residuos pequeños, principalmente colillas de cigarro, plásticos y restos secos de palmas, informó Ángel García Contreras, titular de la Operadora y Administradora de Playas.

Señaló que durante esta actividad participaron trabajadores del hotel Mayan Palace y estudiantes del Tecmilenio, detallando que la limpieza se llevó a cabo en el área de playa vinculada con el proceso de certificación solicitado por el establecimiento, que se someterá por primera vez a una auditoría para obtener el distintivo.

“Nos apoyaron empleados, trabajadores del Mayan y estudiantes del Tecmilenio, quienes recolectaron básicamente un metro cúbico de microresiduos, principalmente colillas de cigarro, plásticos y restos vegetales secos de las palmas de la zona”, comentó.

“Aproximadamente es un metro cúbico, porque eso no se pesa, normalmente las colillas no pesan y el plástico también pesa muy poco. Lo que hace el mayor bulto son las palmas secas”, agregó.