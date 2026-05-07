Retiran cuatro negocios del Malecón de Mazatlán por estar irregulares: Alcaldesa

Tras manifestar que Mazatlán es el municipio que cuenta con más litoral de playas certificadas en el País, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez informó que el martes y miércoles se retiraron cuatro negocios que estaban a orillas del malecón como parte de la regulación que se aplica en este puerto.

“Somos el municipio que cuenta con más litoral de playas certificadas en el País, eso es motivo de orgullo y es motivo también de seguir trabajando para que nuestras playas sean aptas para nosotros los locales y para nuestros turistas”, expresó Palacios Domínguez en entrevista.

“Este es un esfuerzo que se hace a través de Operadora de Playas, los compañeros y compañeras trabajan todos los días para mantener las playas limpias y toda una serie de requisitos que se tienen que hacer para llegar a tener estos banderines”.

Dijo que se está trabajando junto con los empresarios turísticos, prestadores de servicios turísticos, con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Procuraduría Federal del Protección al Ambiente y Oficialía Mayor del Ayuntamiento de Mazatlán en una regulación constante.

“Les comento por ejemplo el día de ayer y de antier fueron retirados algunos negocios que se encontraban a orilla del malecón, estas son revisiones constantes que se hacen por parte de Oficialía Mayor, el licenciado Fernando Arballo les puede dar mayor información al respecto”, continuó.

“Y bueno, esto es siempre buscando un orden y buscar que Mazatlán sea un lugar ideal para la vacacional y también para que se desarrollen las personas que se dedican al comercio, pero siempre teniendo las condiciones ideales y aptas para que así lo realicen. Fueron el día de ayer y antier cuatro, entre taquerías, sushis, negocios que estaban puestos de manera irregular, sin permiso, obstruyendo pasos”.

Subrayó que se está trabajando todos los días para verificar que los negocios instalados estén regularizados y a veces pasa que se retiran y se vuelven a poner.

“Y entendemos que es el sustento de muchas familias mazatlecas, pero la invitación es que se acerquen a Oficialía Mayor para que obtengan un permiso y un espacio que sea apto para que realicen esa actividad, es por seguridad de los propios comerciantes y también de los locales y turistas”, reiteró Palacios Domínguez.