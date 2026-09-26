Retiran dos cruceros del calendario de Mazatlán para cierre de septiembre

MAZATLÁN._ Dos escalas de cruceros previstas para el cierre de septiembre fueron retiradas del calendario actualizado de la Administración del Sistema Portuario Nacional en Mazatlán, con lo que la programación mensual pasó de 10 a 8 arribos para el puerto.
Los cambios corresponden al Brilliant Lady, cuya llegada estaba contemplada para el martes 29 de septiembre; y al Carnival Panorama, anunciado para el miércoles 30, embarcaciones que ya no aparecen en la nueva versión del calendario difundido por la autoridad portuaria.
Además, el Navigator of the Seas cambió su fecha de llegada del martes 29 al lunes 28 de septiembre, por lo que se mantiene como el único crucero programado para visitar Mazatlán durante los últimos tres días del mes.
El calendario anterior contemplaba una jornada de doble arribo para el 29 de septiembre, con el Brilliant Lady y el Navigator of the Seas, seguida de la visita del Carnival Panorama al día siguiente, lo cual significaba una oportunidad importante para la derrama económica de Mazatlán.
La cancelación de ambas visitas podría estar relacionada con el paso del huracán de categoría 4 “Polo” a lo largo del Pacífico mexicano, aunque las actualizaciones compartidas por Asipona no especifican los motivos de los cambios, por lo que esa posible relación permanece pendiente de confirmación oficial.
Sin embargo, los cruceros que llegan a Mazatlán suelen incluir escalas en La Paz o Puerto Vallarta dentro de sus itinerarios, por lo que las condiciones de navegación asociadas al huracán podrían influir en ajustes a sus rutas, aunque no se ha confirmado que esa sea la causa de las dos cancelaciones.
De esta forma, la modificación reduce de tres a uno los arribos previstos para el cierre de septiembre, sin que la información difundida precise cuántos pasajeros se esperaban en las dos embarcaciones retiradas de la programación ni si sus escalas serán reprogramadas.
En el contexto del fenómeno meteorológico, la Secretaría de Marina exhortó a las comunidades marítima, pesquera, costera y portuaria, principalmente de Baja California Sur, Nayarit y Jalisco, a atender las indicaciones de las Capitanías de Puerto y de Protección Civil.
La dependencia pidió asegurar las embarcaciones y el equipo portuario, evitar actividades en zonas de riesgo y respetar las restricciones a la navegación, además de mantenerse pendientes de los avisos oficiales sobre la evolución de Polo y priorizar la seguridad de las personas.