Retiran dos cruceros del calendario de Mazatlán para cierre de septiembre

MAZATLÁN._ Dos escalas de cruceros previstas para el cierre de septiembre fueron retiradas del calendario actualizado de la Administración del Sistema Portuario Nacional en Mazatlán, con lo que la programación mensual pasó de 10 a 8 arribos para el puerto.

Los cambios corresponden al Brilliant Lady, cuya llegada estaba contemplada para el martes 29 de septiembre; y al Carnival Panorama, anunciado para el miércoles 30, embarcaciones que ya no aparecen en la nueva versión del calendario difundido por la autoridad portuaria.

Además, el Navigator of the Seas cambió su fecha de llegada del martes 29 al lunes 28 de septiembre, por lo que se mantiene como el único crucero programado para visitar Mazatlán durante los últimos tres días del mes.

El calendario anterior contemplaba una jornada de doble arribo para el 29 de septiembre, con el Brilliant Lady y el Navigator of the Seas, seguida de la visita del Carnival Panorama al día siguiente, lo cual significaba una oportunidad importante para la derrama económica de Mazatlán.