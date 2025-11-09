$!Retiran mantas de desaparecidos en puentes peatonales a pocas horas de su colocación

MAZATLÁN._ A menos de tres horas de haber sido colacadas, las mantas de desaparecidos que colgaban este domingo en algunos puentes peatonales de Mazatlán fueron retiradas por concesionarios de estas estructuras, de acuerdo a la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez. Fue cerca de las 06:00 horas cuando integrantes del Colectivo de Buscadoras “Por las Voces Sin Justicia” colocaron las mantas en puentes ubicados entre las avenidas Ejército Mexicano y Río Piaxtla, así como frente al Seguro “nuevo” y en la carretera Internacional en la colonia Urías.

Las mantas en el puente entre Ejército Mexicano y Río Piaxtla estaban siendo colocadas justo en el momento en que pasaron por el lugar las comitivas en camionetas del Gobernador Rubén Rocha Moya y de la Alcaldesa, cuando se dirigían a encabezar el banderazo de inicio de L’Etape Mazatlán by Tour de France. Sin embargo, poco antes de las 10:00 horas, las lonas, que contenían fichas de personas desaparecidas y contactos para brindar información que permita localizarlas, ya no se encontraban tanto en ese lugar como frente al hospital del IMSS.

“Tengo entendido, me informaron que estuvieron en unos espacios privados y fueron las personas dueñas de esos espacios privados las que estuvieron viendo el tema”, dijo la Presidenta Municipal cerca de las 11:00 horas.