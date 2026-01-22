$!Retiran más de 3 toneladas de basura en jornada ‘Cuidemos los Manglares’ en Mazatlán

MAZATLÁN._ Con acciones de limpieza, sensibilización y contemplación ambiental, se llevó a cabo la décimo tercera jornada de la campaña Cuidemos los Manglares, impulsada por la Dirección de Ecología y Medio Ambiente de Mazatlán en cuatro sedes del municipio. Logrando una recolección de más de 3 toneladas de residuos y la asistencia de aproximadamente 100 personas en las distintas sedes, esta iniciativa se mantiene firme en su búsqueda de fomentar la conservación de los humedales y generar conciencia sobre la importancia de estos ecosistemas en el puerto.









Así lo informó la titular de Ecología y Medio Ambiente, Monserrat Cortés Echeagaray, quien expresó que las actividades se desarrollaron de manera simultánea en el Estero del Infiernillo, Arroyo Jabalines, Estero de Urías y en la Isla de la Pierda, combinando acciones de limpieza, recorridos de reconocimiento ambiental y charlas educativas dirigidas a estudiantes y a la ciudadanía en general. “En esta jornada tuvimos dos sedes enfocadas a la recolección de residuos y dos más dedicadas únicamente a la sensibilización y contemplación ambiental, que son fundamentales para que la gente entienda la importancia de los servicios ecosistémicos que nos brindan los manglares”, comentó.









Las labores de limpieza se concentraron principalmente en el Estero del Infiernillo y el Arroyo Jabalines, donde en conjunto se superaron las 3 toneladas de residuos recolectados, cifra que permite la acumulación de más de 19 toneladas de basuras retiradas durante lo que va de esta campaña. Por otro lado, las actividades de contemplación y sensibilización se llevaron a cabo en el Estero de Urías y la Isla de la Piedra, donde en este último se llevó a cabo un recorrido por manglares en buen estado de conservación, donde se observó una amplia biodiversidad que ofreció una experiencia enriquecedora a los participantes.









Para Cortés Echeagaray, uno de los mayores retos del proyecto es la sensibilización social, por lo que se ha apostado a trabajar directamente con instituciones educativas y escuelas, con el afán de iniciar desde edades tempranas. “La sensibilización es la parte más complicada, porque implica hacer entender a la sociedad la magnitud de este problema, pero hemos tenido buena recepción y por eso estamos apostando a comenzar desde edades tempranas, por ello, dentro del proceso de certificación de Guardianes del Medio Ambiente, los niños primero reciben charlas en sus escuelas y después realizan dos salidas a campo”, dijo. “Queremos que los niños vean estos ecosistemas, que sepan que en Mazatlán tenemos manglares dentro de la ciudad, que los cuiden y que los valoren, y que dejen de verlos como vertederos de basura”. En este sentido, la titular de Ecología comentó que estas acciones se han llevado a cabo con la colaboración de investigadores, instituciones educativas, así como corporaciones federales y estatales, además de dependencias municipales, para reforzar el trabajo coordinado en favor del medio ambiente.





