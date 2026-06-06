$!Retiran media tonelada de residuos en limpieza a la escollera del Faro, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Con bolsas, guantes y el compromiso de proteger el entorno costero, decenas de voluntarios se sumaron este sábado a la segunda jornada de limpieza en la escollera del Faro, organizada por la Administración del Sistema Portuario Nacional y Terminal Marítima de Mazatlán. La actividad se realizó en el marco de las celebraciones por el Día Mundial del Medio Ambiente y el Día Mundial de los Océanos. Además, se enmarcó dentro de la Estrategia nacional de Conservación y Limpieza de Playas y Costas 2025-2030 impulsada por las autoridades ambientales federales, mediante la cual ambas instituciones adoptaron esta zona de la escollera del Faro para realizar acciones permanentes de limpieza, conservación y concientización ambiental.









Así lo expresó Ximena León Arballo, jefa del Departamento de Gestión de Calidad Ambiental de Asipona Mazatlán, quien señaló que el área bajo resguardo comprende desde la escollera hasta el extremo final de la zona, incluyendo parte del cerro adyacente, espacios donde se localizan constantemente diversos tipos de residuos, entre ellos bolsas y envases de plástico, latas de aluminio, botellas de vidrio y basura doméstica en general. “Esta actividad se realiza en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente y del próximo Día Mundial de los Océanos. Lo que buscamos es promover la concientización sobre el cuidado del medio ambiente en una zona muy concurrida y visitada por la población”, comentó León Arballo. “Es importante que todos nos sumemos al cuidado de estos espacios naturales que forman parte del patrimonio de Mazatlán”.





León Arballo mencionó que durante esta jornada participaron representantes de distintas dependencias gubernamentales, elementos de la Secretaría de Marina, empresas del sector privado, voluntarios, así como personal de Asipona Mazatlán y Tmaz, quienes unieron esfuerzos para retirar residuos sólidos acumulados en uno de los espacios recreativos y turísticos más concurridos del puerto. Además, mencionó que, a través de las jornadas realizadas, se ha identificado que la problemática de los residuos persiste debido al constante flujo de visitantes que acuden a la zona para actividades recreativas, deportivas y turísticas. De esta forma, aunque las labores de limpieza ayudan a recuperar los espacios, señaló que estas acciones funcionan principalmente como una medida de contención ante una problemática que requiere cambios de hábitos por parte de la ciudadanía. Por su parte, Ana Kelly, coordinadora de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Terminal Marítima Mazatlán, mencionó que la experiencia obtenida en las jornadas anteriores ha permitido detectar una falta de cultura ambiental entre algunos usuarios del área, quienes continúan dejando residuos en el lugar pese a tratarse de un espacio natural de gran valor ecológico y paisajístico. “Aquí encontramos diferentes tipos de residuos, principalmente plástico, aluminio, vidrio y basura en general y conforme hemos realizado estas jornadas, hemos detectado que la limpieza funciona como una medida de contención ante la acumulación constante de residuos”, declaró. “Hemos identificado que todavía existe una falta de cultura ambiental que provoca que continúe llegando basura a este espacio, por lo que el objetivo principal es mantener limpia esta zona y generar conciencia sobre la importancia de conservarla”.





Kelly comentó que las acciones de limpieza también buscan sensibilizar a la población sobre la importancia de preservar los ecosistemas costeros y evitar que los desechos lleguen al mar, donde pueden afectar a la fauna marina y generar impactos ambientales de largo plazo. Como resultado de las dos jornadas efectuadas hasta ahora en la escollera del Faro, los organizadores estiman haber recolectado alrededor de 500 kilogramos de residuos sólidos, lo que refleja la magnitud del problema de contaminación en la zona. Los participantes coincidieron en que la conservación de playas y costas no depende únicamente de las jornadas de limpieza, sino también de la participación constante de la ciudadanía y del fortalecimiento de la educación ambiental para fomentar una cultura de respeto y cuidado hacia los espacios naturales de Mazatlán.