$!Retiran residuos de la Isla de la Piedra en jornada por el Día Mundial de los Océanos

MAZATLÁN._ Con una amplia participación ciudadana se llevó a cabo este sábado una jornada especial de limpieza para la conmemorar el Día Mundial de los Océanos, la cual fue organizada por MazConCiencia. A través de esta acciones se logró retirar una importante cantidad de residuos de áreas naturales de la Isla de la Piedra. Esta actividad reunió a alrededor de 80 voluntarios, entre ellos estudiantes y trabajadores del Instituto Tecnológico de Mazatlán, así como colaboradores de Grupo Pinsa y Maz Industrial, además de integrantes de la asociación MazConCiencia y voluntarios en general, quienes desde temprana hora se sumaron a las labores de recolección de basura.









Sofía Trejo Lemus, representante de MazConCiencia, destacó la respuesta obtenida durante esta jornada, especialmente por la participación de las nuevas generaciones, donde se consiguió intervenir en la zona de manglares de este importante espacio del puerto. “Tuvimos alrededor de 80 voluntarios y entre el 80 y el 90 por ciento fueron jóvenes, algo que nos da mucho gusto porque significa que la juventud se está sumando a la conservación de nuestros recursos naturales”, comentó. “Fue una jornada con muy buena respuesta ciudadana y también con una importante recolección de basura”.









Aunque al cierre de la actividad todavía no se había cuantificado el volumen total de residuos recolectados, la activista señaló que la cantidad fue considerable, tomando como referencia el número de bolsas utilizadas durante la jornada. “Todavía no hemos cuantificado exactamente cuánto residuo se retiró, pero por la cantidad de bolsas utilizadas podemos decir que fue bastante basura, pero cada jornada de limpieza representa un respiro para la naturaleza y para los ecosistemas que buscamos proteger”, declaró. La ambientalista destacó que, si bien las jornadas de limpieza ayudan a reducir la contaminación, el verdadero cambio depende de la prevención y de una mayor conciencia ciudadana sobre el manejo de los residuos.









En ese sentido, hizo un llamado tanto a la población como a las autoridades para reforzar el cumplimiento de la normativa ambiental relacionada con el uso de plásticos de un solo uso, al señalar que las bolsas de plástico continúan siendo uno de los residuos más frecuentes en los ecosistemas costeros de Mazatlán. “Lo que más encontramos dentro de estos ecosistemas son bolsas de plástico, y además son de los residuos más difíciles de retirar, y eso que en Sinaloa las bolsas de plástico están prohibidas, existe una ley, pero consideramos que su aplicación sigue siendo insuficiente”, explicó. “Hacemos un llamado a la ciudadanía para exigir que se cumpla la legislación ambiental vigente, pues necesitamos actuar por el bien de un futuro sustentable, no solamente para Mazatlán, sino para el planeta”. Por otro lado, Trejo Lemus mencionó que de las jornadas de limpieza, la asociación también mantiene acciones permanentes para prevenir que los desechos lleguen al mar, entre ellas el monitoreo y mantenimiento de las biobardas instaladas en distintos puntos de la ciudad.







