Retiran semáforos de la Avenida del Mar por desfiles de Carnaval de Mazatlán

MAZATLÁN._ La Secretaría de Seguridad Pública Municipal, a través de la Unidad de Vialidad, informó que con motivo de las fiestas del Carnaval 2026 y para permitir el libre tránsito de los carros alegóricos durante los desfiles del domingo y martes, serán retirados los semáforos ubicados sobre la avenida Del Mar.

Óscar García, subdirector de Tránsito Municipal, detalló que la medida entró en vigor la tarde del miércoles y contempla el retiro temporal de siete dispositivos aéreos, los cuales permanecerán fuera de operación.

Precisó que únicamente quedarán en funcionamiento los semáforos laterales instalados en las banquetas.

El funcionario exhortó a la ciudadanía que circula por la Avenida del Mar a extremar precauciones, especialmente al aproximarse a los distintos cruceros donde normalmente operan los dispositivos electrónicos, con el objetivo de prevenir percances viales.

Como recomendación general, pidió realizar semi altos en cada cruce y reducir la velocidad para garantizar la seguridad de conductores y peatones durante el desarrollo de las actividades carnestolendas.