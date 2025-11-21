Mazatlán

Retiran tanques de gas de negocio cercano a taquería que explotó en Mazatlan

A casi una semana del incendio y explosiones que dejaron cuatro muertos en el negocio de la Avenida del Mar, se observó que cilindros pequeños fueron sacados de un local vecino y subidos a una camioneta
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
21/11/2025 21:57
21/11/2025 21:57

MAZATLÁN._ A casi una semana de la tragedia que dejó un incendio y varias explosiones registradas en una taquería de la Avenida del Mar, este viernes se observó cómo eran retirados tanques de gas pequeños de un negocio cercano al lugar del siniestro.

El local se ubica a unos metros de la calle Ferrusquilla, donde los cilindros fueron cargados en una camioneta.

$!Retiran tanques de gas de negocio cercano a taquería que explotó en Mazatlan

El sábado pasado, una taquería de la misma zona se incendió y sufrió explosiones presuntamente derivadas de una fuga de gas.

Hasta este 21 de noviembre, el saldo del incidente es de cuatro personas fallecidas y una más lesionada.

$!Retiran tanques de gas de negocio cercano a taquería que explotó en Mazatlan
#Siniestro
#Incendio
#Prevención
#Tanques
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube