$!Retiran tanques de gas de negocio cercano a taquería que explotó en Mazatlan

MAZATLÁN._ A casi una semana de la tragedia que dejó un incendio y varias explosiones registradas en una taquería de la Avenida del Mar, este viernes se observó cómo eran retirados tanques de gas pequeños de un negocio cercano al lugar del siniestro.
El local se ubica a unos metros de la calle Ferrusquilla, donde los cilindros fueron cargados en una camioneta.
El sábado pasado, una taquería de la misma zona se incendió y sufrió explosiones presuntamente derivadas de una fuga de gas.
Hasta este 21 de noviembre, el saldo del incidente es de cuatro personas fallecidas y una más lesionada.