Retiran tubos y boyas que invadían tramo del Paseo de Vista Hermosa, en el Cerro de la Nevería

Los tubos metálicos y boyas que invadían un tramo de la cinta de rodamiento en el Paseo de Vista Hermosa, en el Cerro de la Nevería, ya fueron retirados, de acuerdo con lo que se constató este domingo en el lugar.

Fue la semana anterior cuando vecinos reportaron ante este diario que frente a un domicilio en esa vialidad del Fraccionamiento Balcones de Loma Linda, el o los propietarios del inmueble habían colocado dichos dispositivos obstruyendo una parte del área de tránsito vehicular.

La tarde del miércoles la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez y el Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, Moisés Ríos Pérez, tuvieron conocimiento de estos hechos y momentos después personal de la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable acudió al lugar y colocó sellos se suspensión en los tubos en forma de pilotes.

Al día siguiente Ríos Pérez manifestó que se requería realizar un procedimiento para retirar los tubos y boyas de ese lugar que obstaculizaban el libre tránsito vehicular en un tramo de unos metros en ese Paseo.

Este domingo se constató que tanto los tubos como las boyas metálicas ya fueron retirados del lugar, solamente quedó la línea amarilla que fue pintada por el o los propietarios del inmueble, que tiene un letrero de venta, que delimitaba el espacio por donde no permitían el tránsito ni estacionamiento de unidades automotores en esa parte de Mazatlán que además de los vecinos, es muy visitada por turistas nacionales y extranjeros.