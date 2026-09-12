Retirarán 3 palapas de la Avenida del Mar por incumplir normativa ambiental

MAZATLÁN._ Tres estructuras de palapas ubicadas en la zona de Avenida del Mar deberán ser retiradas tras procedimientos iniciados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, por incumplimientos a la normativa de la Zona Federal Marítimo Terrestre, informó Renato Ocampo Alcántar.

El delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Sinaloa mencionó que aunque ya se alcanzaron acuerdos para realizar la remoción de esta infraestructura, los trabajos no han podido concretarse debido a las condiciones de mar de fondo que han afectado durante los últimos meses las costas de Mazatlán.

“Efectivamente hay tres denuncias en la Profepa, eso es lo que me informó Profepa, y ya se llegaron incluso a los acuerdos para poder hacer la remoción de esa infraestructura, pero no se ha podido precisamente por el mar de fondo”, dijo.

El funcionario señaló que el fenómeno se ha mantenido prácticamente de manera constante durante aproximadamente tres meses o tres meses y medio, dificultando la realización de diferentes trabajos en la zona de playa, precisando que las denuncias fueron presentadas por incumplimientos a la normativa correspondiente a la Zona Federal Marítimo Terrestre.

Explicó que los propietarios de las estructuras no serán sorprendidos con el retiro, debido a que Profepa mantiene un procedimiento administrativo mediante el cual tienen oportunidad de responder a los señalamientos.

“Profepa tiene un procedimiento en donde se les da oportunidad de poder refutar la denuncia que se hizo y, a partir de eso, se hacen los alegatos correspondientes por parte del promovente”, dijo.

Asimismo, agregó, la autoridad analiza los argumentos y determina las medidas correspondientes ante los posibles incumplimientos y en caso de que los particulares no atiendan las disposiciones emitidas por Profepa, el procedimiento podría avanzar hacia otras acciones legales.

Sin embargo, aseguró que hasta donde tiene conocimiento no se han presentado inconvenientes con los propietarios y existe un acuerdo para retirar las estructuras.

El caso ocurre mientras Semarnat y el Ayuntamiento de Mazatlán buscan ordenar las construcciones instaladas en las playas del municipio, por lo que como parte de este proceso, Ocampo Alcántar informó que se acordó que las construcciones de palapas deberán contar previamente con una Manifestación de Impacto Ambiental antes de poder ejecutar las obras.

“Con el Ayuntamiento de Mazatlán es el acuerdo que tuvimos: las construcciones se van a hacer una vez que tengan la Manifestación de Impacto Ambiental”, declaró.

El delegado explicó que estos estudios deberán considerar no solamente las características de la construcción, sino los efectos que pueden generar las condiciones naturales sobre la infraestructura y establecer cómo deberán realizarse posteriormente los trabajos de mantenimiento o reconstrucción.

“La Manifestación de Impacto Ambiental es un estudio que determina muchos de esos efectos que tiene la naturaleza, de tal manera que podamos ordenar cuáles son los trabajos de reconstrucción y de mantenimiento que deben tener esas palapas, esa infraestructura en la playa”, señaló.

De acuerdo con el delegado, la mayoría de los propietarios ya se encuentra realizando sus trámites y actualmente existen alrededor de 11 o 12 estudios pendientes.



Reconocen construcciones hechas sin autorización ambiental

Ocampo Alcántar reconoció que anteriormente se realizaron diversas construcciones sin contar con una Manifestación de Impacto Ambiental; aunque dijo desconocer cuántas se encuentran actualmente en esta situación, debido a que Semarnat no es la autoridad responsable de los permisos de construcción, aseguró que existen varios casos.

Ante ello, reiteró el llamado a los responsables de este tipo de infraestructura para acercarse a las autoridades y regularizar su situación.

“He salido también, a través de ustedes, a través de los medios, a pedirle a la gente que hizo esas construcciones sin la Manifestación de Impacto Ambiental que se acerquen a regularizar las construcciones que se han hecho en estas condiciones”, manifestó.

El delegado planteó que debe existir un mayor orden en el desarrollo de infraestructura sobre el frente costero de Mazatlán y puso como referencia revisiones efectuadas en otros destinos turísticos para conocer qué construcciones cuentan con sus autorizaciones ambientales.

Además, consideró que Mazatlán continuará creciendo en materia turística, particularmente en infraestructura de hospedaje, por lo que sostuvo que la política ambiental no pretende impedir el desarrollo económico del destino.

“Mazatlán está destinado para crecer turísticamente en infraestructura de hospedaje. Nosotros no somos una entidad federal que venga a limitar el crecimiento económico. Somos un eslabón en donde tenemos que buscar un equilibrio entre el desarrollo social y económico y el desarrollo ecológico, cumpliendo siempre con las normas que establece la ley”, mencionó.

Mientras se mantienen pendientes los retiros de las tres estructuras señaladas por Profepa, Semarnat continuará con la revisión de los proyectos de palapas que buscan obtener su Manifestación de Impacto Ambiental, requisito que deberá cumplirse antes de que puedan avanzar las construcciones.

Por tal motivo, la intención de las autoridades ambientales es que tanto las nuevas obras como aquellas que fueron levantadas anteriormente sin este estudio se ajusten a la normatividad, considerando además las condiciones actuales del litoral y los efectos del mar de fondo sobre la infraestructura instalada en las playas de Mazatlán.