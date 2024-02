La escultura de un venado de 5 metros de altura, que se exhibe desde el 4 de noviembre del 2023 en el malecón, será retirada para prevenir algún daño durante el Carnaval Internacional de Mazatlán.

”No se queda, ya estaban por retirarlo me dijeron, se queda en Mazatlán sí, pero no sé en qué lugar lo vayan a establecer, porque no es nuestro y no hemos encontrado quién nos lo done’, nosotros no traemos ahí en el presupuesto el tema de esta compra , dijo el Alcalde Édgar González Zataráin en entrevista la mañana de este miércoles.

”Pues sí se puede poner otro, pero es lo mismo, habrá que ver quién nos lo dona porque no hemos pensado nosotros en la compra del venado”.

Recordó que dicha escultura que está sobre el malecón, entre las avenidas De los Deportes e Insurgentes, la puso un taller de Durango.

”(La puso) una empresa, un taller de Durango que está promocionando el trabajo que realiza, entonces nos pidieron el permiso porque ellos vienen a mostrar su trabajo, un trabajo muy distinto al que normalmente vemos y nos trajeron ahí unas demostraciones en pequeño, varias, y esa de 5 metros”.

Precisó que la escultura que ha sido muy fotografiada por visitantes y mazatlecos será retirada en estos días.

”Pues habían dicho que esta semana lo retiraban antes del Carnaval para evitar ahí cualquier problema de daños, pero no sé, voy a preguntar’, expresó el Presidente Municipal.

La escultura tiene 5 metros de altura y cerca de 2.1 toneladas de peso, de acuerdo con lo que se dio a conocer públicamente en su momento cuando fue instalada en el malecón.