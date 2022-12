Retiro de pasos elevados en Zona Dorada no fue algo personal, lo pedía la gente: Alcalde

MAZATLÁN._ El retiro de los pasos peatonales ubicados en la Zona Dorada, que fueron instalados por un particular, no fue algo personal, es algo que pedía la gente, afirmó Édgar Augusto González Zataráin, Presidente Municipal de Mazatlán.

Cuestionado sobre la relación con el empresario mazatleco, que entabló demandas legales en su contra cuando fue secretario del Ayuntamiento, el Alcalde señaló que el retirar los ‘megatopes’ no fue algo que se le ocurrió a él, era una demanda de la gente, y que no se peleará con nadie.

“Haber, yo no voy a pelearme con nadie, claro me voy a pelear si me echan pleito, me voy a defender, en este caso yo no voy a iniciar pleitos, esto no es algo personal, es algo de la administración y algo que la gente quiere”, afirmó.

El pasado 18 de junio, Rubén Rocha Moya, Gobernador del Estado, apoyó a González Zataráin por tres demandas que en ese entonces enfrentaba por parte de este grupo empresarial, mismas que de acuerdo a Luis Guillermo Benítez Torres, ex Alcalde de Mazatlán, el consorcio retiró a los pocos días.

“Parecer ya se quitó la demanda (del grupo empresarial)” en contra del secretario del Ayuntamiento, Edgar Augusto González Zataraín. También el retiro de la demanda de los 111 millones de pesos por intereses (de intereses por el caso Nafta); “no creo que se echen para atrás, porque al final son ellos los que quedan mal”, dijo el ‘Químico’ el pasado 20 de junio.

Sobre su relación con el director del consorcio, González Zataráin dijo que de momento la relación que ha tenido con este grupo empresarial ha sido con los abogados, no se ha reunido con el director, pero cree que la relación es buena.

“Yo creo que buena, porque se dio un tiempo ahí, el abogado de la empresa vino y platicó con nosotros para transitar en retirar los topes, ellos querían una parte, no querían todo, pero finalmente se hicieron pláticas, diálogos, y esos diálogos han servido para eso, a lo mejor no están tan conformes como ellos querían, pero lo que sí te digo es que no fue arbitrario, primero empezamos a consensuar”, indicó.

“Hasta el momento bien (su relación con el director del consorcio empresarial) , yo no he hablado con él, no tengo comunicación, está fuera del País, eso me dijeron pero con la empresa hemos estado en diálogo ahí, para el tema exclusivo de topes, más temas no hemos visto”, manifestó.

Sobre su relación con el empresariado en general, el Alcalde señaló que está mejor que nunca, y que la Iniciativa Privada es clave para sacar adelante los proyectos que se buscan en Mazatlán.

“Excelente, yo creo, me atrevo a decir, que mejor que nunca la relación de una administración con el empresariado...vamos con todo mundo, la relación es muy buena, y la vamos a fortalecer aún más, porque entre todos tenemos que entrarle a hacer Gobierno”, compartió.