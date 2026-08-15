Retiro de visa a Andy López no debe preocupar a Morena y acusa de ‘injerencista’ a Estados Unidos: Tere Guerra

Después de que trascendiera el retiro de la visa estadounidense a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, la aspirante a la Coordinación Estatal de Morena en Sinaloa, María Teresa Guerra Ochoa, consideró que el partido no debe centrar su atención en este tipo de decisiones ni permitir que afecten su trabajo rumbo a los próximos procesos electorales.

Guerra Ochoa expresó que la militancia debe continuar con sus labores de organización, información y acercamiento con la ciudadanía, en lugar de preocuparse por la situación migratoria de alguno de sus integrantes.

“Tener visa o no tener visa no debe ser la preocupación de los morenistas. Yo creo que lo que tenemos que hacer es seguir en este trabajo de territorio, de información y de organización”, declaró.

En lo que respecta a la posibilidad de que los señalamientos provenientes de Estados Unidos afecten la imagen del partido, ‘Tere’ Guerra acusó la existencia de un “afán injerencista” del gobierno de ese país.

“Eso lo conocemos de Estados Unidos. No solamente es México, fue Venezuela, ha sido Irán, ha sido la historia de Estados Unidos. Actúan como muchos imperios que tratan de imponer su decisión”, comentó.

En este sentido, consideró que al Gobierno estadounidense le incomoda la orientación política de la administración mexicana y los programas impulsados por la llamada Cuarta Transformación.

“Sabemos que incomoda un gobierno que, a ojos de Estados Unidos, es de izquierda, es populista y es un gobierno con el cual seguramente no comparten programas”, expresó.

México debe resolver sus propios problemas

Guerra Ochoa reconoció que México enfrenta distintas problemáticas, pero insistió en que corresponde a los mexicanos atenderlas, sin recurrir al Gobierno estadounidense como una autoridad para resolver los asuntos internos del país.

Asimismo, cuestionó a los liderazgos de oposición que buscan apoyo en Estados Unidos y criticó la actuación del dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas.

“Si nosotros vemos a un Alito Moreno que va a Estados Unidos, ¿por qué no hace fuerza propia? Lo que se dedicó fue a mermar su propia fuerza, incluso a dividir a su partido, y lo decimos por lo que sucedió aquí en Sinaloa”, manifestó.

La aspirante a la coordinación estatal en Sinaloa, considera que los partidos políticos deben construir su respaldo dentro del país y no apostar por la intervención de un gobierno extranjero.

“México tiene problemas, sí, pero debemos resolverlos nosotros mismos”, dijo.

Guerra Ochoa vinculó las presiones contra México con las elecciones legislativas que se celebrarán en noviembre en Estados Unidos, al considerar que los republicanos buscan recuperar el respaldo de los electores.

Por tal motivo, afirmó que el Gobierno estadounidense enfrenta una pérdida de credibilidad, además de problemas económicos y sociales internos que debería atender antes de intervenir en los asuntos de otras naciones.

“Se acercan las elecciones de noviembre, cuando habrá renovación de las cámaras en Estados Unidos. Están buscando mecanismos para ganar adeptos porque hay poca credibilidad en los republicanos”, aseveró.

Además, aprovechó para mencionar la inflación y el aumento en el precio de los energéticos entre los problemas que, desde su perspectiva, enfrenta el país vecino.

Finalmente, Guerra Ochoa llamó a mantener la unidad nacional y defender la capacidad de México para tomar sus propias decisiones.

“Esto es un afán injerencista y debemos seguir trabajando en la unidad nacional y en la defensa de la autodeterminación de los pueblos”, concluyó.