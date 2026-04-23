Retiro del Mazatlán FC es una alerta para la autoridad por las pérdidas: Maribel Chollet

El último partido del equipo de fútbol Mazatlán FC en el Estadio El Encanto es una alerta para la autoridad de que esta ciudad pierde mucho, no sólo se jugó un partido, se jugó parte de la economía, del orgullo y del futuro de Mazatlán, enfatizó la Regidora por el PRI Maribel Chollet Morán.

“Ayer no fue un día cualquiera, no sólo se jugó un partido, se jugó una parte de la economía, del orgullo y del futuro de Mazatlán, el último partido del Mazatlán FC en el Estadio El Encanto no debe verse como un simple cierre de calendario, es en los hechos una alerta que enciende para la autoridad que si este estadio se queda sin actividad Mazatlán pierde y pierde mucho”, enfatizó.

En su intervención en asuntos generales de la sesión ordinaria de Cabildo realizada este jueves recordó que la construcción de este estadio se estimó en cerca de 700 millones de pesos según distintas fuentes oficiales y periodísticas, el financiamiento vino mayoritariamente del Gobierno del Estado de Sinaloa con apoyo de recursos federales gestionados vía Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Agregó que dicho recinto ubicado en la parte norte de la ciudad había sido entregado mediante un comodato de 10 años, permitiéndose con ello la explotación comercial del inmueble a la empresa del equipo y debutó el 27 de julio del 2020 en un partido entre Mazatlán FC contra Puebla en medio de la pandemia del Covid-19.

Su operación se enfocó casi exclusivamente en partidos del Mazatlán FC durante el periodo 2020-2025 y en eventos del propio club con sólo algunos conciertos, continuó, el Estadio El Encanto tiene una capacidad aproximada de 20 mil espectadores, tamaño medio dentro de la Liga MX y fue construido en una zona de mayor expansión urbana del norte de esta ciudad y sin fútbol.

Reiteró que el recinto puede usarse para conciertos, ferias, festivales, deportes universitarios, pero requiere de una estrategia real para no volverse un elefante blanco.

Y dijo que de acuerdo con información oficial de la Secretaría de Turismo de Sinaloa obtenida por ella vía transparencia, el gasto promedio por visitante que viene a Mazatlán a un partido de fútbol es de entre 5 mil 500 y 6 mil 500 pesos por estancia, que se distribuyen en un 41 por ciento el hospedaje, 31 por ciento en alimentos y bebidas, 10 por ciento en transporte, 9 por ciento en actividades y 9 por ciento en compras.

”Cada aficionado que viene de fuera a ver un partido deja miles de pesos en la ciudad, cada partido representa ocupación hotelera, mesas llenas, taxis trabajando y un comercio activo, cada fin de semana con partido de fútbol y más cuando éstos son con equipos de Primera División es una mini temporada alta y una bocanada de oxígeno para nuestra economía”, recalcó.

”Y ahora yo les pregunto ¿Cuánto le va costar a Mazatlán perder eso?, mantener un estadio como El Encanto no es barato, un estadio de esta escala requiere millones de pesos anuales en mantenimiento, electricidad, personal y seguridad, tener un equipo es indispensable para su mantenimiento”, continuó.

”El Estado El Encanto no es cualquier inmueble, es infraestructura estratégica, fue construido bajo un esquema con impacto directo en la economía pública, es un activo que no puede quedar subutilizado y aunque su operación esté concesionada el impacto económico sí es responsabilidad del Gobierno, aquí no hay manera de sacarle al tema Presidenta (Municipal, Estrella Palacios Domínguez, presente en la sesión ordinaria), si el estadio se vacía la factura la paga Mazatlán no el concesionario”.

Reiteró que ante la sociedad ya aparecen las preguntas obligadas que incomodan, pero que es necesario plantearlas y son ¿Qué hizo este Gobierno para retener al equipo?, ¿Qué gestión de alto nivel se está realizando para atraer un nuevo equipo de fútbol a Mazatlán?, ¿Qué incentivos hay sobre la mesa para que el puerto siga teniendo un equipo?.

”Tal vez el problema es la incapacidad del Gobierno, hoy Mazatlán tiene algo que pocas ciudades pueden presumir, coincidencia política en los tres niveles de Gobierno, entonces mi pregunta es directa, ¿Por qué no se ha traducido esto en resultados favorables?, no debe dar miedo tocar puertas, no debe dar miedo levantar el teléfono, no debe dar miedo gestionar”, enfatizó.

”Porque mientras aquí pareciera que la autoridad titubea otras ciudades sí compiten y nos dejan totalmente fuera de la cancha, un monumento al pudo ser eso es lo que menos necesita Mazatlán, mucho menos en un momento donde la economía local enfrenta retos, donde el turismo necesita diversificarse y la ciudad requiere detonantes de inversión”.

Hizo un llamado a los integrantes del Cabildo de Mazatlán y a la Presidenta Municipal para que se instale una mesa de gestión inmediata con actores del fútbol nacional, incluyendo a los tres niveles de Gobierno, la autoridad municipal no puede estar ajena a este estadio, pero tampoco al impacto económico que representa no hacerlo.

“Buscar activamente la llegada de un nuevo equipo, generar un paquete de incentivos que nos permita hacerlo competitivo y por supuesto integrar al sector turístico en la estrategia, hoy no estamos hablando sólo de fútbol, estamos hablando de lo que verdaderamente le hace falta a Mazatlán y que sin lugar a dudas repercutirá en la economía y no solamente local”, recalcó.

”Este estadio fue diseñado para hacer acrecentar la marca Mazatlán, porque cada mención que se hacía desde todas las plataformas y los medios de comunicación ponían en alto el orgullo de ser de Mazatlán, hay que buscar soluciones reales, factibles, sí las hay, el que busca encuentra”.

El Regidor Martín Ochoa, Coordinador de la Comisión de Turismo manifestó estar dispuesto a sumarse a los trabajos que se puedan hacer al respecto como administración municipal y recordó que el Gobernador del estado ha tenido reuniones ante la Liga MX y ante funcionarios de nivel federal en la Ciudad de México.

”Sin duda es un tema que se está revisando, sin duda es un tema que sí es importante para el turismo como ya lo dijo mi compañera: la diversificación del turismo, en este caso deportivo, y claro que estaremos al pendiente porque significa parte del motor económico de nuestra ciudad”, añadió Ochoa.