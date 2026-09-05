$!Retoma Estrella Palacios la Alcaldía de Mazatlán, tras participar en contienda interna de Morena y dar su apoyo a Rocha Moya

Tras 72 días de haber solicitado licencia para separarse de manera temporal como Alcaldesa de Mazatlán para participar en la elección de la coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sinaloa, Estrella Palacios Domínguez regresó la mañana de este sábado 5 de septiembre a su cargo.
Palacios Domínguez participó como aspirante en la selección interna de Morena para elegir coordinadora en Sinaloa, la cual resultó ganadora la Senadora con licencia Imelda Castro Castro.
Antes de retomar como Alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios avaló el pasado 21 de agosto el retorno de Rubén Rocha Moya a la Gubernatura de Sinaloa luego de 3 meses y 20 días de licencia tras los señalamientos del Gobierno de Estados Unidos en su contra.
El reconocimiento de Palacios Domínguez a Rocha Moya, quien al día siguiente tuvo que solicitar de nuevo la separación del cargo a Gobernador por la polémica y el rechazo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de Gobernadores de Morena y del propio partido, se dio mientras la Mandataria nacional afirmaba que el retorno lo había hecho de manera personal.
Horas antes de su retorno a la Alcaldía, Palacios Domínguez anunció en sus redes sociales que estaba en la Ciudad de México y regresaba a Mazatlán.
Minerva Osuna Zavala, quien estuvo al frente como Alcaldesa interina de Mazatlán, había dicho recientemente que no tenía noticias de que Estrella Palacios fuera a retomar el cargo, incluso dijo que ya se estaba preparando para el evento del Grito de Independencia.
La ola de violencia en Mazatlán sigue imparable desde hace meses y se ha recrudecido a pesar del reforzamiento de la seguridad con la llegada de más de 6 mil 500 elementos del Ejército Mexicano y la Marina, quienes mantienen recorridos y retenes por todo el municipio.