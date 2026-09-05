$!Retoma Estrella Palacios la Alcaldía de Mazatlán, tras participar en contienda interna de Morena y dar su apoyo a Rocha Moya

Tras 72 días de haber solicitado licencia para separarse de manera temporal como Alcaldesa de Mazatlán para participar en la elección de la coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sinaloa, Estrella Palacios Domínguez regresó la mañana de este sábado 5 de septiembre a su cargo.

Palacios Domínguez participó como aspirante en la selección interna de Morena para elegir coordinadora en Sinaloa, la cual resultó ganadora la Senadora con licencia Imelda Castro Castro.

Antes de retomar como Alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios avaló el pasado 21 de agosto el retorno de Rubén Rocha Moya a la Gubernatura de Sinaloa luego de 3 meses y 20 días de licencia tras los señalamientos del Gobierno de Estados Unidos en su contra.