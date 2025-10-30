Retomará camión esterilizador recorridos por colonias de Mazatlán en dos semanas

Tras una pausa temporal debido a trabajos de mantenimiento, el camión esterilizador municipal se prepara para dentro de aproximadamente dos semanas, retomar sus recorridos por colonias y comunidades foráneas de Mazatlán.

Será dentro de 15 días que este programa de esterilización impulsado por la dirección de Ecología y Medio Ambiente volverá a visitar distintos asentamientos de la ciudad para continuar su trabajo por controlar la población de animales en situación de calle.

Así lo dio a conocer la titular de esta dependencia, Sindy Montserrat Cortés Echeagaray, la cual señaló que, una vez concluidos los trabajos de remodelación del camión, la comunidad mazatleca tendrá a disposición este vehículo en un punto más cercano para la atención de sus mascotas.

“Hace unos días nos lo entregaron, pero falta hacer toda la instalación dentro de la parte eléctrica. Creemos que en unos quince días vamos a andar haciendo recorridos otra vez con el camioncito por las colonias”, comentó.

Cortés Echeagaray expresó que actualmente el programa de esterilización se mantiene fijo de manera temporal en Parque Central, donde se ha establecido como punto de atención mientras se realiza la reinstalación del sistema eléctrico y adecuaciones internas del camión.

“Ahorita en el Parque Central lo que tenemos no es el camión esterilizador, lo tenemos ahí como base ese punto de esterilización porque el camión aún no está listo”, dijo.

La directora de Ecología comentó que para el regreso del camión esterilizador, entre las zonas que recibirán prioridad de atención en sus visitas, se encuentran Villa Unión e Isla de la Piedra, comunidades donde la ciudadanía ha manifestado un alto interés por el servicio.

Asimismo, adelantó que el equipo de Ecología y Medio Ambiente ya cuentan con un listo de las primeras diez colonias que serán atendidas una vez que el camión vuelva a operar con normalidad.

“De las foráneas te puedo adelantar que Villa Unión e Isla de la Piedra son de los puntos donde más nos están pidiendo atención. Aquí en la dirección ya se tiene un listado de peticiones que ha hecho la gente para ir a visitar”, declaró.

Cortés Echeagaray comentó que el programa de esterilización ha tenido una buena respuesta por parte de la ciudadanía, sobre todo cuando el camión visita colonias y comunidades, ya que esto permite que más personas accedan al servicio sin necesidad de trasladarse hasta el centro de la ciudad.

“Sabemos que al estar en un punto fijo, disminuye la cantidad de personas que asisten a cuando el camión visita las colonias, porque cuando te queda más cerca, es más fácil”, comentó.

“Entonces, si, sabemos que el camión ha tenido bastante éxito al ir a las colonias, es por eso que ya queremos reactivar ese servicio más cercano a la gente”, agregó.

En lo que se refiere a la atención, la directora mencionó que la mayoría de los procedimientos corresponden a gatos, que representaban alrededor del 60 por ciento del total de esterilizaciones.

Esto, debido a que su tasa de reproducción es más alta que la de los perros, ya que las hembras pueden volver a gestar poco tiempo después de engendrar.

En este mismo sentido, la funcionaria comentó que el refugio municipal “Huellitas del Bienestar” continúa trabajando en el rescate y adopción responsable de animales que han sido abandonados o maltratados.

Actualmente se cuenta con un total de 26 ejemplares disponibles para adopción, entre ellos 13 perros ya adaptados a la convivencia con personas y otras mascotas, así como 3 gatos listos para integrarse a un nuevo hogar.