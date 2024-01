El hecho de que hasta el momento ninguno de los proyectos del Programa de Mejoramiento Urbano, impulsados con presupuesto Federal, no ha avanzado, se debe a las modificaciones que se han hecho a los proyectos y la aprobación de los nuevos montos, explicó el director de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social Municipal, Tonatiuh Guerra Martínez.

“En la cuestión de la modificación de los proyectos es la aprobación de los nuevos montos y traen problemas en el pago de las estimaciones y finiquitos de los proyectos, a parte que cuando viene el secretario modifica ciertas cosas que él considera”, señaló.

“Por ejemplo modificaron en los proyectos de la entrega de los juegos que iban a instalarse en la Flores Magón, van a poner creo que otros más grandes”, añadió.

Guerra Martínez mencionó que al ser programas federales el Municipio se ha mantenido al margen y lo que se llega a conocer en cuanto a detalles es por simples comentarios.

“Lo único que me comentan es que traen problemas con la aprobación de las modificaciones a los proyectos, con las cuestiones de los finiquitos y ese tipo de asuntos, es lo que me comentan, pero como nosotros no tenemos nada que ver nomás son comentarios”, dijo.

El funcionario afirmó que el Municipio sí ha cumplido, principalmente en cuestión de los permisos que han solicitado, autorizaciones y lo que respecta al comité de la contraloría social.

En cuanto a la fecha de entrega que se tiene proyectada, Tonatiuh Guerra comentó que los responsables aseguran que se cumplirá con lo pactado.

“Ellos juran que terminan, que ninguno se va a quedar incompleto, nosotros no trabajamos en aviso, trabajamos en el seguimiento, porque ellos son los que definen desde la contratación hasta la entrega de los proyectos”.

En cuanto a los programas que si le corresponde administrar y promover, su director adelantó que por encomienda del Alcalde Édgar González Zataráin se echará a andar una primera fase en los próximos días.

”Pienso que en unos 10 o 15 días estará el ‘Peso a Peso’, antes de la veda electoral, el presidente está muy interesado en sacar una primera etapa los primeros días de enero y febrero”, declaró.

”Vamos a aplicar como 2 millones de pesos en la primera etapa, es un monto y no tengo la cantidad de beneficiarios, pero si la idea es sacarlo lo antes posible”.