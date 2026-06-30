$!Retumba el ‘Cielito Lindo’ en las Letras de Mazatlán con el triunfo México ante Ecuador

Con la emoción del triunfo en sus rostros, la afición porteña volvió a convertir el parador turístico de las Letras de Mazatlán en una fiesta total, tras la victoria de México sobre Ecuador en su cuarto partido de la Copa del Mundo, el cual les dio el pase a la ronda de octavos de final, a disputarse el próximo domingo. Entre gritos de “En dónde están... en dónde están... Esos ecuatorianos que nos iban a ganar”; “Viva México, cabrones”; y la frase de moda en el país: “¿Y si sí?”, la hinchada mazatleca salió a la zona costera con el objetivo de bailar, cantar y celebrar una victoria que sigue haciendo histórica la participación ‘Tricolor’ en el Mundial.







La garra de los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez esta noche en el Estadio Ciudad de México, permitió que cientos de aficionados llenaran de banderas tricolores el malecón de Mazatlán, mientras la “marea verde” se fue haciendo más grande desde las 21:00 horas, cuando la algarabía se apoderó del puerto.

A la fiesta de los mazatlecos se unieron los bailes de “La Chona”, “No rompas más” y el “Payaso de rodeo”, que prendieron aún más el ambiente; sin dejar de lado los estrofas de “Soy mexicano y esta es mi bandera” y “Mexicano bandido”, que dieron más realce al triunfo azteca sobre los ecuatorianos por 2-0.







A pesar de que la mayoría de gente concentrada en las Letras eran familias con niños, también se hicieron presentes los grupos de amigos que hicieron “volar” a uno que otro reportero; mismos que después de las 22:00 horas se movieron a la Glorieta “La Perla”, sobre avenida Rafael Buelna, para continuar con una fiesta sinfín. Al mero estilo mazatleco, la banda sinaloense no se hizo esperar sobre avenida del Mar, motivo por el elementos de la Policía Municipal tuvieron que hacer acto de presencia para evitar que las cosas de salieran de control. En tanto, los agentes de Tránsito también aparecieron para apaciguar el flujo vehicular en la zona.





