$!Reubicación de dependencias en Parque Central genera ahorro de $2.3 millones en Mazatlán, afirman

MAZATLÁN._ El cambio de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo y del Instituto Municipal de la Juventud a sus actuales instalaciones, en el Parque Central de Mazatlán, permite un ahorro de 2.3 millones de pesos y una mayor funcionalidad, afirmó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.
“Permiten un ahorro de 2.3 millones de pesos al año, pero hubo reajustes porque a las oficinas que desocupó el Imju se pasó Vivienda y Tenencia de la Tierra; a su vez ahí también hicimos un ahorro y vamos a seguir viendo por dónde más ahorramos”, expresó este jueves en un recorrido por las nuevas instalaciones.
Tras asistir a la Mesa Regional de Seguridad y Construcción de Paz donde ahora se ubica Sedectur, la Alcaldesa expresó que en estas oficinas en el Parque Central, los estudiantes de escuelas públicas cercanas acuden a sacar sus tarjetas para obtener descuento en el transporte urbano de pasajeros.
“Veo muchos jóvenes, de eso se trata, de recuperación de espacios, darles más funcionalidad y también aquí enseguida han estado haciendo capacitaciones, le llaman de primer contacto; toda la gente que recibe al turista por parte de la Sedectur se están dando capacitaciones, a emprendedores también se están dando capacitaciones”, informó.
También se ofreció el espacio a la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados de Mazatlán para hacer sus capacitaciones, agregó Palacios Domínguez.
Por su parte, el titular de Sedectur, Alí René Zamudio Garza, informó que el domingo 29 de marzo se realizará un bazar en el Parque Central.
El domingo pasado se hizo otro bazar en coordinación con la Secretaría de Economía de Sinaloa, con la participación de 80 emprendedores.
Zamudio Garza resaltó que desde que se hicieron mejoras recientes al Parque Central, como parte del Sendero de Paz, la gente ya extiende su área para caminar.”
“Hemos notado que desde que la Presidenta lo intervino con los murales la gente ya camina hasta acá, cuando antes se concentraban en aquel lado. En la mañana aquí está llenísimo de gente haciendo ejercicio, caminando con sus mascotas”, dijo.
“Y tenemos más planes de tener música en vivo los fines de semana, el cine al aire libre, pero sí nos falta más socializar, hay una página de Parque Central y páginas en una red social, pero sí se necesita como socializarlos más para que la gente sepa, venga y lo disfrute”, secundó la Alcaldesa.
Tanto Palacios Domínguez como Zamudio Garza también dieron a conocer que hay un grupo de cerca de 30 señoras que tres días a la semana acude a ese lugar a hacer yoga.