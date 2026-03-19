$!Reubicación de dependencias en Parque Central genera ahorro de $2.3 millones en Mazatlán, afirman

MAZATLÁN._ El cambio de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo y del Instituto Municipal de la Juventud a sus actuales instalaciones, en el Parque Central de Mazatlán, permite un ahorro de 2.3 millones de pesos y una mayor funcionalidad, afirmó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“Permiten un ahorro de 2.3 millones de pesos al año, pero hubo reajustes porque a las oficinas que desocupó el Imju se pasó Vivienda y Tenencia de la Tierra; a su vez ahí también hicimos un ahorro y vamos a seguir viendo por dónde más ahorramos”, expresó este jueves en un recorrido por las nuevas instalaciones.

Tras asistir a la Mesa Regional de Seguridad y Construcción de Paz donde ahora se ubica Sedectur, la Alcaldesa expresó que en estas oficinas en el Parque Central, los estudiantes de escuelas públicas cercanas acuden a sacar sus tarjetas para obtener descuento en el transporte urbano de pasajeros.

“Veo muchos jóvenes, de eso se trata, de recuperación de espacios, darles más funcionalidad y también aquí enseguida han estado haciendo capacitaciones, le llaman de primer contacto; toda la gente que recibe al turista por parte de la Sedectur se están dando capacitaciones, a emprendedores también se están dando capacitaciones”, informó.