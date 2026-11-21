MAZATLÁN._ Con la participación de aproximadamente 600 personas y el apoyo de sus distintos patrocinadores, se llevó el Desayuno Prenavideño 2026 organizado por el Voluntariado de Damas de Cruz Roja Mazatlán, reflejando el respaldo de la sociedad mazatleca a la labor humanitaria de esta institución. El encuentro tuvo lugar en el Centro de Convenciones de Mazatlán, donde, además de los ciudadanos solidarios, se reunieron autoridades, invitados especiales y patrocinadores para recaudar fondos para la delegación.





En el transcurso del evento, el Voluntariado de Damas se encargó de amenizar la mañana con la realización de rifas, así como la entrega de obsequios de parte de los patrocinadores a los asistentes, como parte del programa. Asimismo, las empresas que se sumaron al evento también contaron con un espacio para instalar sus módulos de atención, donde les ofrecieron a los asistentes sus productos, donde un porcentaje de lo recabado sería donado a Cruz Roja Mazatlán. La música estuvo a cargo de una agrupación de la Cuarta Zona Naval, que amenizó el encuentro, así como también se contó con la participación del Ballet Folclórico de El Cid, que ofreció una presentación y recibió un reconocimiento durante la ceremonia.





Durante el desayuno, el Voluntariado de Damas agradeció a quienes acudieron al desayuno y apoyaron esta tradicional recaudación, destacando que la participación de los asistentes contribuye a sostener el propósito de esta celebración prenavideña. De esta forma, entre rifas, música y danza en vivo, el Desayuno Prenavideño de Cruz Roja Mazatlán dejó ver el respaldo de los asistentes y patrocinadores para contribuir con los recursos de la institución que se destinarán a la labor humanitaria.