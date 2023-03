Mujeres exitosas de Mazatlán dialogaron en el Instituto Tecnológico de Mazatlán sobre empoderamiento femenino, violencia de género, discriminación laboral, normalización de estereotipos, acoso y educación para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

“Empoderar a las mujeres es acompañarlas en un proceso donde adquieren un poder sobre sus vidas y su entorno (...); si tienes la oportunidad de estudiar hazlo, sé una mujer económicamente independiente, sé una mujer que apoya a otras mujeres”, comentó Nadia Itzel, empresaria y directora de Fraiché Mazatlán

En el panel también estuvieron presentes Rosa Elena Sánchez Moraila, directora del Centro de Integración Juvenil Mazatlán; Francisca de los Ángeles Cázares Oliveros, presidenta de Mujeres Empresarias de la CANACO y Carolina Cevallos, presidenta de la Red de Educadores Ambientales de Sinaloa.

“El Día de la Mujer debe ser un día de reflexión; todos podemos colaborar con hacer de nuestro mundo un lugar más igualitario, no hay límite que nosotras como mujeres no podamos romper”, expresó Leonor Peraza.

“Tenemos la convicción de que el Día Internacional de la Mujer es para rendir homenaje a esas mujeres que trabajan sin descanso”, agregó Leonor, quien fungió como moderadora del Panel de Mujeres Exitosas realizado por el Instituto Tecnológico de Mazatlán.

“Yo como mujer qué es lo que estoy haciendo para mi auto cuidado, mi respeto, mi responsabilidad, yo primero, antes de pedir el respeto al que está al lado mío; porque si yo no me respeto como mujer, si yo no me valoro, difícilmente la persona que va a estar al lado, sea mujer o sea hombre, me va a respetar”, mencionó Francisca Cázares.

Carolina hizo un llamado a reconocer la violencia en todas sus formas y denunciar.

“Ocupamos un frente común para hacer visible lo invisible, ocupamos que las leyes se apliquen, hay leyes muy buenas guardadas que es bien difícil aplicar, ocupamos que nosotras y ellos también reconozcan las diferentes formas de violencia”, señaló.

Rosa Elena llamó a las mujeres a tomar decisiones contundentes y poner atención a la autoestima.

“Este día lo que buscamos es la equidad de género, no el ser más ni el que los hombres sean menos, solo nos falta tomar decisiones contundentes, no crecemos porque nos falta autoestima, porque no tenemos amor propio, porque nos dejamos llevar por lo que los demás quieren que seamos, no porque busquemos y luchemos por lograr nuestros sueños”, expresó.

Mediante testimonios se pudo conocer más a fondo las historias de éxito de las mujeres panelistas que se hicieron acreedoras a un reconocimiento entregado por David Noriega, director del Instituto Tecnológico de Mazatlán, pues de una manera inspiracional impulsaron el crecimiento y empoderamiento de las mujeres a nivel laboral y profesional.