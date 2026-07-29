$!Reúne Mazatlán a especialistas en curso nacional de investigación de incendios

Con la finalidad de fortalecer la investigación y prevención de incendios, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Mazatlán se sumó a los 12 departamentos del país que forman parte del curso especializado ‘Investigación de Incendios y Explosiones’, que se desarrolla en el puerto.
Así lo dio a conocer Saúl Robles Chávez, comandante de Bomberos Mazatlán, el cual señaló que esta capacitación reúne a alrededor de 170 participantes provenientes de distintas partes de la república y el estado, así como personal de la Fiscalía General del Estado.
Robles Chávez expresó que la capacitación no solo busca enseñar las técnicas para determinar el origen y causa de un incendio, sino también generar herramientas que permitan prevenir este tipo de emergencias mediante el análisis de los hechos.
“Este curso no solo nos abre el panorama para investigar incendios, sino también para prevenirlos y desarrollar nuevas estrategias de trabajo, y también cómo podemos mejorar nuestras tácticas y estrategias en la atención de incendios”, comentó.
El comandante destacó que uno de los aspectos fundamentales de la capacitación es la preservación adecuada de la escena del incendio, ya que ello permite reconstruir los hechos, identificar las causas y fortalecer las tácticas operativas para futuras intervenciones.
Asimismo, mencionó que el verdadero valor de este tipo de cursos radica en que el conocimiento adquirido se traduzca en mejores prácticas dentro del servicio cotidiano.
“Preservar la escena nos ayuda a entender qué fue lo que pasó, aunque lo más importante no es solo estudiar estos temas, sino aplicarlos en nuestro trabajo diario como bomberos, declaró.
Robles Chávez destacó la participación del instructor Heriberto Moreira, especialista certificado por la National Fire Protection Association (NFPA), quien comparte con los asistentes conocimientos técnicos sobre investigación de incendios y explosiones.
Además, explicó que esta capacitación corresponde al primer nivel de un programa de especialización compuesto por tres etapas, por lo que la intención es continuar con los siguientes niveles hasta consolidar un equipo especializado.
Buscan formar un grupo de investigación de incendios en Sinaloa
Robles Chávez destacó que entre los principales objetivos del curso se encuentra la creación de un grupo especializado en investigación de incendios que pueda operar no solo en Mazatlán, sino en todo el estado de Sinaloa.
En este sentido, señaló que contar con personal capacitado permitirá fortalecer la prevención y aportar información técnica que ayude a reducir la incidencia de siniestros.
“Estamos cursando el primer nivel y queremos seguir avanzando para contar con un grupo de investigación de incendios, no solo en Mazatlán, sino en todo Sinaloa”, explicó
Por tal motivo, comentó que comprender el comportamiento del fuego representa una herramienta fundamental para desarrollar mejores estrategias preventivas.
“Comprender cómo funciona el fuego nos permite generar mejores estrategias de prevención y brindar mayor seguridad a la ciudadanía”, afirmó.
El comandante mencionó que el curso reúne a representantes de 12 departamentos de bomberos provenientes de diferentes entidades del país, entre ellas Querétaro, Puebla, Baja California, Sonora, Colima y diversos municipios de Sinaloa, lo que ha permitido enriquecer el intercambio de conocimientos y experiencias entre las corporaciones.
De esta forma, comentó que la buena respuesta obtenida para la capacitación, refleja el interés que existe por fortalecer la profesionalización de los cuerpos de emergencia.
“Es un evento muy nutrido, con alrededor de 170 participantes, y está siendo todo un éxito porque además de aprender, estamos compartiendo experiencias”, destacó.
Finalmente, Robles Chávez señaló que como parte del curso también participan investigadores de la Fiscalía, con quienes se busca fortalecer la coordinación institucional en la investigación de incendios y explosiones.
Por tal motivo, destacó que la colaboración entre ambas instancias resulta fundamental para esclarecer las causas de los siniestros y, en su caso, deslindar responsabilidades cuando exista la presunción de algún hecho delictivo.
“Invitamos también a investigadores de la Fiscalía porque la investigación de incendios requiere un trabajo conjunto entre ambas instituciones. La coordinación entre Bomberos y la Fiscalía nos permitirá dar una mejor respuesta en la investigación de los incendios y sus causas”, puntualizó.