$!Reúne Mazatlán a especialistas en curso nacional de investigación de incendios

Con la finalidad de fortalecer la investigación y prevención de incendios, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Mazatlán se sumó a los 12 departamentos del país que forman parte del curso especializado ‘Investigación de Incendios y Explosiones’, que se desarrolla en el puerto.

Así lo dio a conocer Saúl Robles Chávez, comandante de Bomberos Mazatlán, el cual señaló que esta capacitación reúne a alrededor de 170 participantes provenientes de distintas partes de la república y el estado, así como personal de la Fiscalía General del Estado.

Robles Chávez expresó que la capacitación no solo busca enseñar las técnicas para determinar el origen y causa de un incendio, sino también generar herramientas que permitan prevenir este tipo de emergencias mediante el análisis de los hechos.

“Este curso no solo nos abre el panorama para investigar incendios, sino también para prevenirlos y desarrollar nuevas estrategias de trabajo, y también cómo podemos mejorar nuestras tácticas y estrategias en la atención de incendios”, comentó.

El comandante destacó que uno de los aspectos fundamentales de la capacitación es la preservación adecuada de la escena del incendio, ya que ello permite reconstruir los hechos, identificar las causas y fortalecer las tácticas operativas para futuras intervenciones.