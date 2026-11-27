MAZATLÁN._ El encuentro denominado “Red de Conservación y Defensa Ambiental en Mazatlán” reunió por primera vez a organizaciones y habitantes de distintas comunidades de Sinaloa para compartir conocimientos, fortalecer la colaboración en la defensa del territorio e impulsar la participación ciudadana en las políticas públicas. Elmara Armenta, coordinadora de la Red de Conservación y Defensa Ambiental en Mazatlán, señaló que la participación de personas de otros municipios y comunidades dio un alcance estatal a la iniciativa, la cual tiene la finalidad de crear un impacto positivo en la sociedad en la búsqueda por el cuidado del medio ambiente.

“Se llama ‘de Mazatlán’, pero en realidad en este encuentro están participando personas de diferentes partes del estado. Están participando personas de la ciudad de Culiacán, de Chametla, del ejido de Barrón, de la Isla de la Piedra, de Angostura, de Cosalá”, comentó. “Entonces ya no es nada más la Red de Conservación y Defensa Ambiental Mazatlán, sino la Red de Conservación y Defensa Ambiental Sinaloa”.

Armenta explicó que el encuentro busca poner en contacto a organizaciones, integrantes de la academia y ciudadanos que ya trabajan en temas ambientales, así como a personas que desean involucrarse y buscan dónde hacerlo. “Este es un espacio que busca encontrarnos a todas esas personas que ya estamos haciendo algo, o gente que quiere hacer algo pero no sabe hacia dónde dirigirse, y que podamos encontrarnos y tener un espacio seguro para poder incidir en apoyar a la defensa y la conservación del medio ambiente”, declaró. La coordinadora sostuvo que las organizaciones de la sociedad civil pueden incidir en las políticas públicas y planteó que, al tomar decisiones, se considere la experiencia de quienes llevan años trabajando en la conservación ambiental, la defensa del territorio y la protección de los derechos humanos.

En este sentido, destacó que, entre las preocupaciones, se encuentran los cambios de uso de suelo y la escasa participación de las comunidades en las decisiones sobre proyectos que se realizan en su entorno. “Como problema, yo pienso que es algo muy general, que muchas personas identificamos que uno de ellos es el cambio de uso de suelo. Y también el hecho de que en la toma de decisiones o cuando se realizan proyectos, a veces no se considera mucho la comunidad”, manifestó. Armenta señaló que en ocasiones los habitantes desconocen qué proyectos se llevan a cabo y a qué se destinan los recursos., además de plantear la necesidad de revisar las manifestaciones de impacto ambiental.