$!Reúne ‘Vístete de un Santo’ a más de 60 participantes en Mazatlán

Vistiendo con túnicas, mantos y aureolas, más de 60 participantes dieron vida a figuras de la Iglesia católica durante la cuarta edición del concurso “Vístete de un Santo”, realizado en la parroquia Santa María del Mar. La actividad reunió a niños, jóvenes y adultos de distintas parroquias de Mazatlán, quienes, además de mostrar sus vestimentas, compartieron aspectos de la vida y las enseñanzas de los personajes que representaron. El sacerdote Manuel Carrasco Salazar explicó que el propósito de las presentaciones era que los concursantes mostraran también lo aprendido sobre cada figura religiosa.







“Cada uno nos va a presentar al santo o santa que representa, y nos dirá algunos aspectos de su vida, sus virtudes y su legado”, comentó. Durante la explicación de la dinámica, indicó que el jurado tomaría en cuenta la edad de los participantes al evaluar sus intervenciones, con criterios ajustados a cada categoría. También anunció la entrega de un reconocimiento y una Biblia a cada concursante, como agradecimiento por su esfuerzo, entusiasmo y dedicación.







El encuentro buscó acercar a las nuevas generaciones a los valores cristianos, promover la evangelización y ofrecer una alternativa a las celebraciones de Halloween, de acuerdo con el boletín de la parroquia. La dinámica contempló también la participación del público, por lo que el padre anunció que, mientras el jurado deliberaba sobre las primeras dos categorías, los asistentes podrían responder preguntas sobre la vida de los santos y recibir pequeños obsequios. “Tendremos preguntas sobre la vida de los santos y unos pequeños obsequios para quienes respondan correctamente. Así que manténganse atentos porque aquí todos vamos a aprender algo el día de hoy”, declaró.







El jurado estuvo integrado por Carrasco Salazar, quien este año celebra 50 años de vocación y servicio a la Iglesia, Marta Leticia González Aguirre, integrante del Consejo de Pastoral de la parroquia y coordinadora administrativa del Instituto Cultural de Occidente, así como Isabel Monserrat Tostado, licenciada en Psicología con experiencia docente en primaria. En la categoría infantil, el primer lugar fue para Lya Guadalupe Abad Ibarra, de la Parroquia Santa María del Mar, quien representó a la Virgen de Guadalupe. El segundo correspondió a Josué Mateo Gómez Fitch, caracterizado como San Rafael Arcángel, y el tercero a Víctor Matías Núñez Piña, quien representó a San Judas Tadeo. Entre los participantes de 9 a 17 años, Maryan Celeste Aguirre Santiago, de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, obtuvo el primer lugar con su representación de Santa Rosa de Lima. Matías Javier Tirado Contreras, quien representó a San Matías, quedó en segundo lugar, y Dilan Espinoza Pérez, caracterizado como San Judas Tadeo, en tercero.



