$!Reúne zona de las Letras de Mazatlán a cientos de personas durante el Viernes Santo

MAZATLÁN._ Durante el Viernes Santo y en medio del periodo vacacional de Semana Santa, la zona del parador turístico de las Letras de Mazatlán se convirtió en uno de los puntos de mayor concentración en el puerto. Cientos de personas se dieron cita en el lugar para disfrutar de una jornada marcada por el ambiente festivo y la convivencia. Desde el transcurso de la tarde-noche, familias, grupos de jóvenes y visitantes comenzaron a ocupar el área, aprovechando el clima característico de la ciudad para instalarse a lo largo del paseo costero acompañados con hieleras, alimentos y música, para transformar este sitio en un espacio de encuentro donde no faltó el baile y la fiesta a cargo de locales y turistas.









El ambiente se mantuvo animado gracias a la presencia de música en vivo, que sirvió como punto de unión entre los asistentes entonando canciones populares donde la respuesta de la gente generó una escena que refleja la energía propia de la temporada alta en Mazatlán. A lo largo del malecón, el flujo peatonal fue constante, con personas que caminaban, se detenían a observar el mar o simplemente buscaban un espacio para convivir, mientras que la zona de las letras, por su ubicación y atractivo, volvió a posicionarse como uno de los sitios preferidos para quienes buscan pasar un rato agradable durante estas fechas al ritmo del regional mexicano.









En lo que respecta a la movilidad, Tránsito Municipal implementó cierres viales a la altura de la glorieta ubicada en el cruce con avenida Rafael Buelna, Avenida del Mar y la Camarón Sábalo, donde el trafico fue desviado principalmente por Rafael Buelna. Mientras que la circulación sobre la Avenida del Mar permaneció restringida desde ese punto hasta la avenida Insurgentes, lo que permitió un mayor desplazamiento peatonal en la zona. Con el paso de las horas, el ambiente se mantuvo sin mayores contratiempos, dejando ver una imagen típica de la temporada como lo es un malecón lleno, música de fondo y grupos de visitantes y locales que aprovecharon el día para reunirse, relajarse y disfrutar del puerto a su manera.