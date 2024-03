En el municipio de Mazatlán ya hay amenazas contra síndicos y comisarios por parte de personas que dicen ir de parte de un grupo delictivo para que apoyen a determinado partido y se pondrán las denuncias ante las autoridades correspondientes, declaró el Alcalde Édgar González Zataráin.

“Yo creo que la Federación también tiene que meterse en los temas locales (en la seguridad de candidatos locales), por qué ahí más allá de la jurisdicción que tenga el tema de la elección federal y el candidato a nivel federal con el Gobierno, policial federal, más allá de eso tiene que ver con lo que provoca una contienda local, las contiendas a la Alcaldía son las que más se calientan, son las que tienen más conflicto, más incluso que las federales, son las que levantan más el ánimo y las campañas”, añadió.

“Si ustedes se fijan no ha iniciado la local, está todo tranquilo, pero una vez iniciando la local inician pues obviamente todos los problemas de persecución, de amenazas, ya hay amenazas, ya andan amenazando síndicos, comisarios, me han reportado los síndicos y comisarios que ya los están amedrentando, los están amenazando, dan nombre, yo les digo denuncien a esas personas, ya dan nombre porque son hasta torpes, se apersonan como parte del crimen y son políticos que están involucrados ya en una contienda que va iniciar en lo local y que se cargan con un grupo de partidos que ya andan ahí amedrentando, entonces hay que denunciarlos y hay que actuar con la Federación”.

Reiteró que va salir a qué partidos presuntamente quieren favorecer, se van a presentar las denuncias y se tiene que poner atención porque las contiendas por la Presidencia Municipal así son, se calientan demasiado.

“Y sí tiene que intervenir la Federación en lo local, exclusivamente yo hablo de Mazatlán porque aquí se están viendo cosas que no debieran estarse viendo en lo político, ...(las amenazas son) que participen con cierto candidato, entonces que enfoquen su apoyo hacia un partido, algunos síndicos y comisarios me han estado reportando eso”, reiteró.

“No sé si sean los grupos delincuenciales, pero hablan a nombre de ellos, a lo mejor no son ni ellos, pero hablan a nombre de ellos y están operando, por supuesto”.

En la entrevista recordó que en la elección de síndicos y comisarios no se pudo llevar a cabo la de El Recodo por amenazar y ahora ya hay un ambiente medio turbio, sucio, que hay que denunciarlo en su momento.

“Ya hay ahí un ambiente medio turbio, sucio, que hay que denunciarlo en su momento y hay que señalarlo y la ciudadanía tiene que no permitir eso porque entonces cómo vamos a llegar a un proceso electoral sucio, con intimidación que lo único que provoca es inhibir la participación ciudadana, porque en eso termina”, continuó.

“Pues vamos a tratar de hacer lo posible (para inhibir esas amenazas en el área rural) porque también permean a los policías municipales, ahí les llegan y los ajustan y los arreglan, entonces también permea, eso tampoco hay que decir que no existe, yo no niego, yo no voy a negar nada, yo lo voy a estar diciendo tal cual y esas cosas no se pueden ocultar, lo saben las ciudadanas, lo saben los colonos y que la autoridad lo ande negando cuando el colono lo ve todos los días, yo no voy a permitir eso, por lo menos lo voy a decir, ese problema sí está, ahí está, quién lo tiene que atender: la Federación”.

También dio a conocer que se ha pedido apoyo a la Federación y al Gobierno del Estado para atender esta situación como se hace por ejemplo para Semana Santa y el proceso electoral, si se requiere pedir apoyo.

Esta problemática se registra en la zona rural de Mazatlán en general para el área de El Recodo y para El Habal y La Noria ya empieza con esos señalamientos.

Además, dijo que no se ha detectado que se haya colocado propaganda electoral en los lugares no permitidos, ya hay una brigada al pendiente de que no se coloque tal propaganda en el mobiliario público y se reportará ante la autoridad electoral para que también haga el llamado de atención, será parejo, no permitirse a nadie.

Sigue prohibida la propaganda electoral en todo el paseo costero como la avenida Del Mar y en todo el mobiliario urbano como postes de alumbrado público. reiteró el Alcalde.