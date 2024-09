El pasado miércoles se llevó a cabo una reunión entre alcaldes de todo Sinaloa con el Gobierno Estatal encabezado por el gobernador Rubén Rocha Moya, donde se tocaron temas sobre el cierre de administración de algunos alcaldes y gestiones faltantes de concluir, así lo confirmó el presente municipal mazatleco, Édgar González Zataráin.

Durante un evento de Coparmex, Édgar González confirmó que tuvo una reunión con gente del gobierno del estado donde expuso las gestiones pendientes que tiene a culminar antes de que termine su trienio el próximo 31 de octubre, además de agregar que dichas reuniones serán frecuentes hasta llegar a la fecha de sucesión.

“La reunión fue para ver el tema de los cierres de administración, algo normal, ver cómo vamos, que le hace falta a uno, que le hace falta al otro y el tema de gestiones pendientes que haya con Gobierno del Estado. Normalmente tenemos estás reuniones, ya de aquí en adelante se tienen que ir frecuentando este tipo de reuniones, por ejemplo con el Secretario de Obras Públicas, de que hay obras pendientes, los que tienen problemas con SEBIDES, entonces, hay que ir alineado y cerrando toda esa etapa”, comentó González Zataráin.

Señaló que los pendientes son principalmente son proyectos de obras a largo plazo que va a continuar el Gobierno Estatal pese a que su administración termine pronto, ya que la continuidad es clave para que trabajos como los de las zonas rurales sigan en marcha pronto.

“En realidad son gestiones que nos quedan pendientes, por ejemplo algunas pavimentaciones de calle que metimos en proyectos que tienen que ver con drenaje, que nos quedan pendientes todavía y que hay que seguir atendiendo; por eso se lo digo yo a las personas: una cosa es que concluya el periodo de la administradora actual y otra que el gobierno del estado no pueda resolver o atender, ya que a ellos les quedan 3 años”.

“Existe una continuidad y a través del Gobierno del Estado estamos enlazando la continuidad de muchos de los proyectos diversos, fundamentalmente tema de pavimento, drenaje y algunos que tiene que ver cómo las comunidades rurales en materia de carreteras, por ejemplo, seguir con el tema del re encarpetado, está muy largo, 17 kilómetros de Villa Unión a Siqueros, pero hay que continuar el de El Walamo que le hace mucha falta, el de La Noria que hay que reforzarlo, entonces son temas que hay que darle seguimiento”.

SIN TEMAS DE SEGURIDAD

González Zataráin mencionó que durante la reunión de alcaldes no tocaron el tema de la seguridad debido a la violencia que se ha generado en las últimas semanas, agregando que esas temas los resuelve la gente de al Gobierno Estatal con la Secretaría de Seguridad Pública.

“No, ese tema no se tocó; lo que pasa es que ese tema normalmente no lo tocamos nosotros los alcaldes, ese tema lo ven a nivel de la mesa estatal, todo lo que tiene que ver con Seguridad, colas, dependencias federales, y como ya reiteradas veces lo hemos comentado, no es algo que veamos ahí”.

ENTREGARÁN FINANZAS SANAS AL FINALIZAR SU CICLO

El Alcalde sentenció que al finalizar su administración cerrarán con finanzas positivas y sin deudas de su autoría, aunque si confirmó que hay deudas muy viejas (de hasta más de 10 años) que se tienen que seguir pagando por temas de convenios, pero añade qué cuestiones ya no tienen que ver con ellos.

“Nosotros vamos muy bien, llevamos una disciplina muy sana en ese sentido; claro, y siempre lo he dicho, existen ahí deudas muy viejas, de algunas obras, que esas no se pueden pagar, porqué así están los esquemas, tienen más de 10 años, 14 años la más joven, entonces, esas son deudas que tienen que irse pagando trienio con trienio hasta que concluya el convenio, pero eso tiene que ver con otro tema, no con nosotros, no nos competen porque nosotros no adquirimos deudas”.

“Después haremos un reporte detallado de en cuánto va el corte porque cada mes le abonamos, no cobran a lo chino todas es cuestiones”, concluyó.