MAZATLÁN._ Personal de la Coordinación Municipal de Protección Civil realiza revisiones en anuncios espectaculares, en edificios en construcción y que hoteles cuenten con plantas de energía eléctrica para que no fallen los elevadores y evitar que alguna persona quede atrapada, todo ello para prevenir riesgos en la presente temporada de ciclones tropicales, informó el Alcalde Édgar González Zataráin.

“Ya los están visitando, hay mucho rejego puedo decir, hay mucha gente que reniega y se cree dueña de esto porque hace muchos años les dieron los permisos, incluso violando el Reglamento, por qué violando el Reglamento, porque en el Reglamento te dice que en menos de 100 metros no debe de haber dos (anuncios espectaculares) y sí los hay desde muchos años, entonces violaron el Reglamento”, continuó González Zataráin.

“El asunto es ya están ahí, tampoco los puedes ir a quitar, pero sí tienes que exigirles seguridad, qué les exigimos ahora con este Gobierno que antes no se exigía; las fianzas, al momento de reactivarte tu permiso te exigimos fianza por algún daño, antes no se exigía, hoy estamos igual cambiando el Reglamento para poder mejorar todavía en control de esto, y luego lo otro en el tema del cobro pues es una bicoca lo que les cobra el Municipio y ellos cobran un dineral, hay que ajustar esas cosas”.

Añadió que los puentes publicitarios que hay en la ciudad no se les ha dado mantenimiento desde que los instalaron y están concesionados, algunos están rotos, la pintura está en mal estado.

“Entonces sí les estamos pidiendo, se enojan, se amparan, buscan cómo no, bueno, no quieren a Mazatlán, lo que buscan es sacarle dinero nada más a las cosas y no estar en la inquietud de apoyar, de embellecer a la ciudad”, agregó tras manifestar que las fianzas que se piden es para algún daño que puedan causar las estructuras de dichos anuncios espectaculares a algún vehículo, persona o a alguna propiedad.

“Protección Civil está trabajando ahorita en tres cosas muy importantes, una, lo que tiene que ver con el tema de los espectaculares, los edificios que están en construcción y que tienen cosas, objetos arriba que se puedan convertir en proyectil, esa revisión se está aplicando ya y tiene que endurecerse en esta temporada porque se les hace fácil dejar de pronto unas láminas sueltas de metal y esas láminas van a ser un proyectil muy riesgosos, el tema de los edificios, el tema de los anuncios publicitarios y en el caso de hoteles estar revisando las plantas de luz”.

Precisó que las revisiones a las plantas de luz en los hoteles es porque muchos de ellos cuentan con elevadores y en temporada de lluvias si se va la energía eléctrica por alguna razón alguna persona puede quedarse atorada dentro del cubo de un elevador y eso puede generar un problema.

“Entonces vamos por partes, lo estamos haciendo, ya lo empezaron a hacer, digo, insisto, hay quienes se molestan por esto, hay quienes incluso no han querido dejar entrar a Protección Civil ( diciendo) por qué me vas a revisar y por qué, así en ese plan, hay gente que no quiere mejorar, hay gente que quiere seguir viviendo en el pasado, que no se han dado cuenta que ya nos rebasó la dinámica de Mazatlán y el llamado es que somos más los buenos y son más los buenos que sí quieren, el llamado es que se acomoden los que no han querido, los que todavía le hacen la lucha para no ir en esa misma identidad”, reiteró el Alcalde.