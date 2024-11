$!Revisan a más de 350 pulmonías en cumplimiento de una sentencia de demanda colectiva, en Mazatlán

MAZATLÁN._ En cumplimiento de una sentencia de una demanda colectiva, personal del Juzgado Noveno de Distrito realizó este viernes una inspección a más de 350 pulmonías para verificar que cumplan con todas las medidas de seguridad en beneficio de los usuarios de Mazatlán y de los turistas que visitan este puerto.

“La revisión que se está haciendo sobre más de 350 unidades del sistema de pulmonía tiene que ver con el cumplimiento de una sentencia de una acción colectiva en la que fue demandada esta Asociación para el cumplimiento de todos los requisitos establecidos por la Ley de Movilidad, esta sentencia tiene casi dos años y el efectivo cumplimiento lo estamos provocando,lo estamos tratando de que se cumpla desde hace más de un año”, dijo el Juez Noveno de Distrito, Manuel Hiram Rivera Navarro.

“Desde hace más de un año ya de manera formal se les ha estado pidiendo a través de la Asociación el cumplimiento de todos estos requisitos que establece la ley y muchos los han cumplido, algunos otros los están cumpliendo y unos más no los han cumplido, entonces las condiciones de la sentencia, que es una sentencia irrevocable porque la fue resuelta por todas las instancias que hay en el país para su legalidad ya implica su efectivo cumplimiento de manera total y sin regateo alguno, entonces es una exigencia también de la sociedad el que ya se regule todo esto”.

Durante la revisión efectuada la tarde de este viernes en el estacionamiento del Centro de Usos Múltiples el Juez agregó que los diputados hicieron el trabajo de realizar la Ley de Movilidad en sus términos y la sentencia se encarga del cumplimiento ya de ello, entonces se les está pidiendo tanto a los permisionarios como a los choferes o beneficiarios de la concesión que cumplan con los términos de la ley.

“Son varios requisitos, dentro de los más importantes es que tengan cinturones de seguridad habilitados, no nada más colgados o hechos bolita y que no sirvan, bien anclados; también que tengan la leyenda de que parte de las acciones que se están generando en la acción colectiva es el cumplimiento de las propias condiciones, porque en las acciones colectivas muchas personas se pueden ir sumando después de la sentencia, por eso se les avisa que hay una acción colectiva que se está cumpliendo por si quieren llegar al juicio y decir tal persona de las pulmonías no está cumpliendo y nos haga de nuestro conocimiento”, continuó.