Revisan Gobernadora de Sinaloa y Alcaldesa proyectos prioritarios para Mazatlán

MAZATLÁN._ De manera privada, la Alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, sostuvo una reunión de trabajo en Culiacán con la Gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, con el objetivo de dar seguimiento a proyectos prioritarios de los gobiernos federal y estatal, y analizar el panorama general del municipio.

A través de un comunicado, se informó que durante el encuentro se abordaron acciones en materia de seguridad en Mazatlán, en donde los homicidios dolosos no cesan pese al reforzamiento de seguridad, como el avance de las dos bases militares que fortalecerán las labores de vigilancia en el puerto.

Asimismo, se revisaron proyectos enfocados al desarrollo social y educativo, destacando la construcción de los bachilleratos Margarita Maza y México Imparable, así como la consolidación del Centro Comunitario México Imparable, espacios que ampliarán las oportunidades para jóvenes y habitantes del municipio.

Del mismo modo, se trataron los avances del Gimnasio Marco Verde, cuya construcción permanece en el olvido desde hace meses, y que está a cargo del Gobierno del Estado.

En la reunión también se analizaron obras de infraestructura y servicios públicos, como el relleno sanitario y la ampliación de las plantas tratadoras, iniciativas que buscan impulsar un crecimiento ordenado y sostenible para Mazatlán en beneficio de la población.