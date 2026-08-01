Revisará Ayuntamiento acuerdos con Ferromex tras accidente en cruce ferroviario sobre Paseo del Atlántico

MAZATLÁN._ Después de registrarse el tercer accidente en lo que va del año en el cruce ferroviario de la avenida Paseo del Atlántico, el Ayuntamiento de Mazatlán revisará los acuerdos alcanzados con la administración municipal anterior para determinar cuál es la responsabilidad que actualmente mantiene el Municipio respecto a la operación y mantenimiento de las plumas ferroviarias.

La Alcaldesa provisional, Minerva Osuna Zavala, señaló que hasta el momento no se ha modificado el esquema que existía anteriormente, por lo que primero será necesario conocer los compromisos asumidos por el gobierno pasado antes de tomar cualquier decisión.

Expresó que la administración municipal aún no cuenta con información precisa sobre los convenios vigentes con Ferromex, por lo que insistió en que el tema deberá analizarse antes de definir si el Ayuntamiento volverá a participar en la instalación o mantenimiento de estos dispositivos.

“Estamos todavía en pláticas y estamos viendo cómo quedó anteriormente, en la anterior administración, ese tema.Tenemos que revisar qué dejó la administración pasada para saber a cuáles acuerdos llegaron”, comentó.

La Alcaldesa recordó que la infraestructura ferroviaria corresponde al ámbito federal, por lo que el Municipio no puede asumir responsabilidades sin conocer previamente el marco legal y los acuerdos existentes.

“No nos podemos adelantar a nada porque es una cuestión federal y nosotros somos Municipio, por lo que habrá que revisarlo, pero que yo sepa ese es un tema federal”, declaró.

Osuna Zavala explicó que anteriormente el Ayuntamiento asumió algunas acciones relacionadas con la seguridad en los cruces ferroviarios, como la instalación de plumas y la contratación de personal para operarlas manualmente, sin embargo, dijo desconocer si esos compromisos continúan vigentes.

Además, agregó que, por ahora, la administración mantiene el mismo esquema heredado y será hasta después de revisar la documentación cuando se determine si existen nuevas obligaciones para el Municipio.



Analizarán recursos para reforzar la seguridad

La Presidenta Municipal reconoció que el Ayuntamiento no cuenta actualmente con una partida presupuestal destinada específicamente a la adquisición o reposición de plumas ferroviarias o señalización preventiva, pero aseguró que el tema podría incorporarse en futuras modificaciones presupuestales.

“En el presupuesto no tenemos eso precisamente indicado, pero sí es muy posible que lo consideremos. Nuestro presupuesto es muy justo y ya viene perfectamente etiquetado, por lo que tendríamos que asignar algo para eso y aprobarlo por Cabildo”, dijo.

Osuna Zavala explicó que el presupuesto municipal ya se encuentra distribuido entre los diferentes programas y obras, por lo que cualquier inversión adicional tendría que ser aprobada por el Cabildo.

Asimismo, reiteró que cualquier decisión deberá realizarse en coordinación con las autoridades federales, ya que se trata de infraestructura que no pertenece al Ayuntamiento.

“Sí hemos revisado esas cuestiones porque es parte de la infraestructura, pero no es infraestructura municipal, es infraestructura federal. Tenemos que revisarlo con cuidado porque se tiene que asignar un presupuesto. Si la Federación nos indica eso, pues tendríamos que revisarlo”, externó.



Pide no intentar ganarle el paso al tren

Mientras se define el futuro de las plumas ferroviarias, la alcaldesa hizo un llamado a la ciudadanía a extremar precauciones al cruzar las vías del tren y evitar conductas que puedan poner en riesgo su vida.

En este sentido, recordó que, por sus dimensiones y velocidad, un tren no puede detenerse de manera inmediata cuando un vehículo o peatón invade las vías, insistiendo en que los ciudadanos deben atender las señales sonoras emitidas por el ferrocarril y abstenerse de intentar cruzar cuando éste se aproxima.

“La invitación que les hacemos a los ciudadanos es que no le quieran ganar al tren, que, definitivamente no se va a detener porque ya trae su movimiento y su velocidad. Si el tren ya está avisando, no podemos acceder a la vía porque es muy peligroso”, expresó.

Finalmente, Osuna Zavala reiteró que la prevención sigue siendo el principal mecanismo para evitar accidentes en los cruces ferroviarios del municipio.

“El llamado del Ayuntamiento es a que sean conscientes; si viene el peligro, no nos pongamos en peligro”, puntualizó.



PARA SABER

Dentro de la mancha urbana de Mazatlán existen cinco cruces ferroviarios considerados de alta conflictividad, como lo son los ubicados en Paseo del Atlántico, Peche Rice, Cerritos, Santa Rosa y Pino Suárez.

Sin embargo, no todos disponen de plumas o barreras mecánicas que restrinjan temporalmente el paso de vehículos y peatones cuando se aproxima el ferrocarril, por lo que la seguridad en varios de estos puntos depende principalmente de la señalización existente y de la precaución de quienes transitan por la zona.