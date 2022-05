Revisará CPC del Sistema Anticorrupción las compras millonarias de luminarias del Ayuntamiento de Mazatlán

El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción revisará las compras que ha hecho el Ayuntamiento de Mazatlán a la empresa Azteca Lighting por 545 millones 225 mil 535 pesos mediante adjudicaciones directas, señaló Soledad Astrain Fraire, presidenta del sistema.

Quien también preside el CPC manifestó que ya solicitaron al Órgano Interno de Control de la Comuna los contratos que ha hecho la administración de Luis Guillermo Benítez Torres con esta empresa, de momento solo les han facilitado una acta del acuerdo por la compra de 2 mil 139 lámparas por 400.8 millones de pesos.

“Ya solicité al Órgano Interno de Control´, el contrato, lo estuve revisando, Rafael Padilla me pasó rápido una acta del Comité de Adjudicaciones, el acta número 87 del 2022, en donde está justificando el motivo de la excepción”, indicó.

“Vamos a revisar y vamos a tomar una determinación, por supuesto que a nosotros nos toca esto, nos toca exigir o revisar a fondo, nos queda claro que no somos autoridad investigadora, pero sí podemos exhortar a que se revisen a profundidad estos contratos”, añadió.

“En este momento todavía no nos mandan todos los contratos, los solicité al Órgano Interno de Control, les solicitamos las actas, y me mandó una, para hacer esa revisión y si nosotros no podemos auditar, que lo hagan las autoridades que tienen esa competencia, que saben de la metodología, que auditan, que fiscalizan”, profundizó.

Astrain Fraire subrayó que el convenio es ‘oneroso’ demasiado alto, es por eso que se tiene que revisar y de encontrar anomalías, presentar las denuncias a los entes correspondientes, como lo podría ser la Auditoría Superior del Estado.

“Es un contrato muy oneroso, 2 mil 139 lámparas, por 400 millones 864 mil 204 pesos, que da igual a 187 mil 400 pesos por cada lámpara, es demasiado, nos toca hacer eso a nosotros, hacer que se haga una revisión a profundidad y hacer las denuncias que correspondan a los entes que competen”, explicó.

“La primera instancia sería en la auditoría, te digo porque el comité coordinador va a sesionar hasta junio, a menos que pidiéramos una sesión extraordinaria, pero esa determinación la vamos a tomar en el acta de determinación del Comité de Participación Ciudadana en esta semana”, agregó.

Dijo también que entre el miércoles o jueves se determinará en el pleno del CPC que acciones se tomarán.

“Sí vamos a estar pidiendo que se revise, solicitando que se revise, porque es un contrato ¿cómo le puedo llamar? oneroso...el miércoles o más tardar el jueves vamos a tomar la determinación de lo que haremos al respecto”, recalcó.